Вітакер заявив, що Путін не домагається жодних стратегічних успіхів на фронті

Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що глава Кремля Володимир Путін не досягає жодних стратегічних успіхів. Навпаки, він продовжує вбивства, які не дають жодних результатів.

Про це посол заявив в інтерв'ю для Newsmax.

Що сказав посол при НАТО про "успіхи" РФ

Вітакер підкреслив, що за останні 10 місяців "успіхи" Росії на полі бою були мінімальними, незважаючи на колосальні втрати.

"Він не досягає жодних стратегічних успіхів. Він просто продовжує сприяти (вбивствам, які відбуваються. — Ред.) на лінії фронту, не приносячи при цьому жодних результатів", — додав посол.

Нагадаємо, у середу, 22 жовтня, Мінфін США оголосив санкції проти найбільших нафтових компаній Росії. У відомстві закликали Москву негайно погодитися на припинення вогню в Україні.

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп натякнув, що Росія відчує вплив нових американських санкцій через 6 місяців. Зокрема, він скаже потім, що з цього вийшло.