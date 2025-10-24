Видео
Видео

Путин не добивается никаких успехов, — посол США при НАТО

Дата публикации 24 октября 2025 04:00
обновлено: 03:02
Уитакер заявил, что Путин не добивается никаких стратегических успехов на фронте
Кремлевский диктатор Владимир Путин. Фото: росСМИ

Посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что глава Кремля Владимир Путин не добивается никаких стратегических успехов. Наоборот, он продолжает убийства, которые не дают никаких результатов. 

Об этом посол заявил в интервью для Newsmax.

Что сказал посол при НАТО про "успехи" РФ

Уитакер подчеркнул, что за последние 10 месяцев "успехи" России на поле боя были минимальными, несмотря на колоссальные потери.

"Он не добивается никаких стратегических успехов. Он просто продолжает способствовать (убийствам, которые происходят. — Ред.) на линии фронта, не принося при этом никаких результатов", — добавил посол.

Напомним, в среду, 22 октября, Минфин США объявил санкции против крупнейших нефтяных компаний России. В ведомстве призвали Москву немедленно согласиться на прекращение огня в Украине.

Также мы писали, что президент США Дональд Трамп намекнул, что Россия почувствует влияние новых американских санкций через 6 месяцев. В частности, он скажет потом, что из этого вышло.

война владимир путин война в Украине Россия фронт ситуация на фронте
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
