Уитакер заявил, что Трамп давит и на Путина, и на Зеленского, чтобы закончить войну

Администрация президента США Дональда Трампа по-прежнему привержена оказанию помощи Украине в защите ее суверенитета. В то же время, внимание главы Белого дома сместилось на оказание давления как на Москву, так и на Киев, чтобы заставить их сесть за стол переговоров.

Об этом в интервью для Newsmax заявил посол США при НАТО Мэтью Уитакер.

Уитакер подчеркнул, что нынешняя война в Украине является окопной войной, в которой никто не выигрывает. По состоянию на сейчас Трамп ищет способы давления на каждую из сторон, чтобы война прекратилась.

"Президент Трамп пытается найти способы продолжить давление на Владимира Путина, продолжить давление, откровенно говоря, на Владимира Зеленского, а также найти новые способы продолжать давление, чтобы всадить обе стороны за стол переговоров и договориться о прекращении огня, положить конец войне и просто прекратить убийства", — заявил Уитакер.

По словам посла США при НАТО, Трамп становится все более нетерпеливым из-за желания Путина пойти на деэскалацию. Он подчеркнул, что у президента США "все карт в руках, которые он разыграет.

"И в конечном счете, он будет разыгрывать эти карты так, как сочтет нужным, чтобы и дальше создавать условия, позволяющие Владимиру Путину оставаться за столом переговоров, побуждать его к переговорам, к прекращению этой войны... И президент Трамп, честно говоря, очень расстроен тем, что Владимир Путин не положит конец этой войне", — сказал посол США при НАТО.

Он добавил, что заявление Трампа о санкциях было "самым важным" результатом в среду, добавив, что почти одновременно новый пакет санкций объявили в ЕС.

Напомним, в этом же интервью Уитакер заявил, что Россия не добивается никаких стратегических успехов на фронте.

Также мы писали, что 22 октября США ввели санкции против крупнейших нефтяных компаний РФ. В Минфине страны призвали Кремль согласиться на немедленное прекращение огня в Украине.