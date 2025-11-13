Трамп зустрінеться з Путіним, якщо буде закінчено війну в Україні, заявив Рубіо

Володимир Путін і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Президент США Дональд Трамп погодиться на нову зустріч із главою Кремля Володимиром Путіним, але тільки в тому разі, якщо з'явиться реальна можливість закінчити війну в Україні. Просто так зустрічатися Вашингтон не збирається.

Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє Bloomberg.

Реклама

Читайте також:

Що сказав Рубіо про можливість зустрічі Трампа і Путіна

"Обидві сторони погодилися, що наступного разу, коли наші президенти зустрінуться, має бути досягнутий конкретний результат. Ми повинні бути впевнені, що у нас є реальний шанс домогтися чогось позитивного", — заявив Рубіо журналістам після зустрічі глав МЗС G7 у Канаді.

Реклама

Він додав, що США хочуть, щоб війна закінчилася, але вони не можуть "просто продовжувати проводити зустрічі заради зустрічей".

Нагадаємо, в середині жовтня Трамп оголосив про плани провести новий саміт із Путіним, щоб обговорити завершення війни в Україні. Зустріч мала відбутися в Будапешті, але так і не відбулася, оскільки РФ фактично не змінила своїх вимог і продовжила атаки по Україні. Після цього лідер США запровадив санкції проти найбільших нафтових компаній Росії.

Реклама

Нещодавно Bloomberg написало, що саме Рубіо переконав Трампа запровадити санкції проти Росії.

Додамо, що після зустрічі глав МЗС країн G7 Рубіо розповів, що США та Україна продовжують переговори щодо оборонної зброї для Києва, а також говорять про обладнання для відновлення енергетики.