Мирные переговоры под угрозой — Кремль сделал новое заявление

Дата публикации 18 ноября 2025 14:45
обновлено: 15:11
Кремль отказался от переговоров в Стамбуле - что известно
Кремль. Фото иллюстративное: Reuters

Кремль заявил, что не будет участвовать в запланированных мирных переговорах в Стамбуле 19 ноября. В Москве утверждают, что не получали от Киева никаких сигналов о готовности возобновить диалог в Турции, однако "остаются открытыми к переговорам".

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, передают росСМИ во вторник, 18 ноября.

Читайте также:

Кремль отказался от участия в переговорах в Стамбуле

Российская Федерация не будет участвовать во встрече, запланированной в Стамбуле 19 ноября, где должны были обсуждать возможные шаги к завершению войны. По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, Москва не получала официальных предложений от украинской стороны о возобновлении переговоров. Он подчеркнул, что РФ будет внимательно следить за результатами саммита, но пока воздерживается от каких-либо контактов.

"Будем ждать результатов переговоров. Россия продолжает оставаться открытой для переговорного процесса. Наша позиция хорошо известна и в Стамбуле, и в Вашингтоне, и в Киеве", — заявил Дмитрий Песков.

Кремлевский спикер также отметил, что российский диктатор Владимир Путин не будет контактировать со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом или представителями Турции.

Предыдущая встреча относительно возможного завершения войны состоялась еще в конце июля, однако после нее переговорный процесс фактически остановился. В Кремле же продолжают декларировать готовность к диалогу, не делая при этом никаких конкретных шагов.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский 19 ноября встретится в Турции со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом. Он сообщил, что Украина готовит активизацию переговорного процесса и отметил, что главным приоритетом остается завершение войны.

Ранее мы также информировали, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил — война в Украине сейчас ближе к завершению, чем когда-либо прежде.

переговоры Дмитрий Песков Кремль Россия Стамбул
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
