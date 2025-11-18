Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мирні переговори під загрозою — Кремль зробив нову заяву

Мирні переговори під загрозою — Кремль зробив нову заяву

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 14:45
Оновлено: 15:30
Кремль відмовився від переговорів у Стамбулі — що відомо
Кремль. Фото ілюстративне: Reuters

Кремль заявив, що не братиме участі у запланованих мирних переговорах у Стамбулі 19 листопада. У Москві стверджують, що не отримували від Києва жодних сигналів про готовність відновити діалог у Туреччині, однак "залишаються відкритими до переговорів".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ у вівторок, 18 листопада.

Реклама
Читайте також:

Кремль відмовився від участі у переговорах у Стамбулі

Російська Федерація не братиме участі у зустрічі, запланованій у Стамбулі 19 листопада, де мали обговорювати можливі кроки до завершення війни. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Москва не отримувала офіційних пропозицій від української сторони щодо відновлення перемовин. Він підкреслив, що РФ уважно стежитиме за результатами саміту, але поки утримується від будь-яких контактів.

"Чекатимемо на результати переговорів. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу. Наша позиція добре відома і у Стамбулі, і у Вашингтоні, і в Києві", — заявив Дмитро Пєсков.

Кремлівський речник також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не контактуватиме зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом чи представниками Туреччини.

Попередня зустріч щодо можливого завершення війни відбулася ще наприкінці липня, однак після неї переговорний процес фактично зупинився. У Кремлі ж продовжують декларувати готовність до діалогу, не роблячи при цьому жодних конкретних кроків.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 19 листопада зустрінеться у Туреччині зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Він повідомив, що Україна готує активізацію переговорного процесу та зазначив, що головним пріоритетом залишається завершення війни.

Раніше ми також інформували, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив — війна в Україні зараз найближча до завершення, ніж будь-коли раніше.

переговори Дмитро Пєсков Кремль Росія Стамбул
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації