Кремль відмовився від переговорів у Стамбулі — що відомо

Кремль. Фото ілюстративне: Reuters

Кремль заявив, що не братиме участі у запланованих мирних переговорах у Стамбулі 19 листопада. У Москві стверджують, що не отримували від Києва жодних сигналів про готовність відновити діалог у Туреччині, однак "залишаються відкритими до переговорів".

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, передають росЗМІ у вівторок, 18 листопада.

Кремль відмовився від участі у переговорах у Стамбулі

Російська Федерація не братиме участі у зустрічі, запланованій у Стамбулі 19 листопада, де мали обговорювати можливі кроки до завершення війни. За словами речника Кремля Дмитра Пєскова, Москва не отримувала офіційних пропозицій від української сторони щодо відновлення перемовин. Він підкреслив, що РФ уважно стежитиме за результатами саміту, але поки утримується від будь-яких контактів.

"Чекатимемо на результати переговорів. Росія продовжує залишатися відкритою для переговорного процесу. Наша позиція добре відома і у Стамбулі, і у Вашингтоні, і в Києві", — заявив Дмитро Пєсков.

Кремлівський речник також наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не контактуватиме зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом чи представниками Туреччини.

Попередня зустріч щодо можливого завершення війни відбулася ще наприкінці липня, однак після неї переговорний процес фактично зупинився. У Кремлі ж продовжують декларувати готовність до діалогу, не роблячи при цьому жодних конкретних кроків.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський 19 листопада зустрінеться у Туреччині зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом. Він повідомив, що Україна готує активізацію переговорного процесу та зазначив, що головним пріоритетом залишається завершення війни.

Раніше ми також інформували, що міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан заявив — війна в Україні зараз найближча до завершення, ніж будь-коли раніше.