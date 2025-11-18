Зеленський зустрінеться зі Стівом Віткоффом у Туреччині 19 листопада

Зеленський зустрінеться із Віткоффом у Туреччині — ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом під час візиту до Туреччини 19 листопада. Вони мають обговорити активізацію переговорів щодо завершення війни з РФ.
Про це повідомили журналіст Reuters Ахмед Рашид та інші міжнародні медіа, зокрема Al Arabiya English, із посиланням на поінформовані джерела.
Зустріч Зеленського і Віткоффа — що відомо
За даними ЗМІ, Віткофф долучиться до зустрічей, які відбудуться на турецькій території та будуть присвячені обговоренню шляхів активізації переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.
Очікується, що американський спецпосланець та український президент розглянуть низку напрацьованих рішень і потенційних дипломатичних кроків.
Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував візит до Туреччини 19 листопада. Він також зазначив, що найближчі дні стануть насиченими на ключові події та переговори.
Крім того, сьогодні президент України перебуває з візитом в Іспанії. Там він має зустрітися із королем Феліпе VI та прем'єр-міністром Педро Санчесом.
