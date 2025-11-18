Зеленський зустрінеться зі Стівом Віткоффом у Туреччині 19 листопада

Володимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський зустрінеться із спецпредставником президента США Стівом Віткоффом під час візиту до Туреччини 19 листопада. Вони мають обговорити активізацію переговорів щодо завершення війни з РФ.

Про це повідомили журналіст Reuters Ахмед Рашид та інші міжнародні медіа, зокрема Al Arabiya English, із посиланням на поінформовані джерела.

Зустріч Зеленського і Віткоффа — що відомо

За даними ЗМІ, Віткофф долучиться до зустрічей, які відбудуться на турецькій території та будуть присвячені обговоренню шляхів активізації переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни.

Очікується, що американський спецпосланець та український президент розглянуть низку напрацьованих рішень і потенційних дипломатичних кроків.

Повідомлення Ахмеда Рашида. Фото: скриншот з Х

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський анонсував візит до Туреччини 19 листопада. Він також зазначив, що найближчі дні стануть насиченими на ключові події та переговори.

Крім того, сьогодні президент України перебуває з візитом в Іспанії. Там він має зустрітися із королем Феліпе VI та прем'єр-міністром Педро Санчесом.