Зеленський приїхав до Іспанії — що відомо про візит

Володимир Зеленський, Франсіна Арменгол та Педро Роллан. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський у межах робочого візиту до Іспанії 18 листопада проведе низку важливих зустрічей. Зокрема зустрінеться із королем Феліпе VI.

Про це повідомляють джерела Новини.LIVE в Офісі президента.

Візит Зеленського до Іспанії

Як стало відомо, український лідер під час свого візиту до Мадриду зустрінеться з королем Іспанії Феліпе VI у Палаці Сарсуела.

Крім того, Зеленський відвідає оборонні підприємства та ознайомиться зі зразками озброєння та військової техніки.

Також очікується, що разом із прем'єр-міністром Педро Санчесом глава української держави відвідає музей Королеви Софії. Після цього сторони вирушать до резиденції очільника уряду, де планується підписання декількох двосторонніх угод.

Завершить програму спільний виступ Зеленського та Санчеса для представників ЗМІ.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив про свій візит до Іспанії. Він наголосив, що очікує від нього нових домовленостей та посилення співпраці між країнами.

Як повідомлялося раніше, президент України вже зустрівся з головами Конгресу та Сенату Іспанії в Мадриді.