Зеленский приехал в Испанию - что известно о визите

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Испанию 18 ноября проведет ряд важных встреч. В частности встретится с королем Фелипе VI.

Об этом сообщают источники Новини.LIVE в Офисе президента.

Как стало известно, украинский лидер ознакомится с образцами вооружения и военной техники на испанских оборонных предприятиях, а также встретится с королем Испании Фелипе VI во Дворце Сарсуэла.

Новость дополняется...