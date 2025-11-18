Зеленский приехал в Испанию - что известно о визите

Зеленский прибыл в Испанию — что известно о визите
Дата публикации 18 ноября 2025 11:54
обновлено: 12:07
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Испанию 18 ноября проведет ряд важных встреч. В частности встретится с королем Фелипе VI.
Об этом сообщают источники Новини.LIVE в Офисе президента.
Как стало известно, украинский лидер ознакомится с образцами вооружения и военной техники на испанских оборонных предприятиях, а также встретится с королем Испании Фелипе VI во Дворце Сарсуэла.
