Україна
Зеленский встретится с Уиткоффом в Турции — СМИ

Зеленский встретится с Уиткоффом в Турции — СМИ

Дата публикации 18 ноября 2025 12:25
обновлено: 12:38
Зеленский встретится со Стивом Уиткоффом в Турции 19 ноября
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретится со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом во время визита в Турцию 19 ноября. Они должны обсудить активизацию переговоров по завершению войны с РФ.

Об этом сообщили журналист Reuters Ахмед Рашид и другие международные медиа, в частности Al Arabiya English, со ссылкой на информированные источники.

Читайте также:

Встреча Зеленского и Уиткоффа — что известно

По данным СМИ, Уиткофф присоединится к встречам, которые состоятся на турецкой территории и будут посвящены обсуждению путей активизации переговорного процесса по завершению российско-украинской войны.

Ожидается, что американский спецпосланник и украинский президент рассмотрят ряд наработанных решений и потенциальных дипломатических шагов.

Віткофф зустрінеться з Зеленським у Туреччині
Сообщение Ахмеда Рашида. Фото: скриншот с Х

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал визит в Турцию 19 ноября. Он также отметил, что ближайшие дни станут насыщенными на ключевые события и переговоры.

Кроме того, сегодня президент Украины находится с визитом в Испании. Там он должен встретиться с королем Фелипе VI и премьер-министром Педро Санчесом.

Владимир Зеленский США Турция Украина встреча Стив Виткофф
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
