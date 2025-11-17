В Єврокомісії спрогнозували, коли закінчиться війна в Україні

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у листі до європейських лідерів спрогнозувала, коли може завершитись повномасштабна війна Росії проти України. Передбачається, що війна може закінчитися наприкінці 2026 року.

Про це йдеться в листі президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн до лідерів держав Європейського Союзу від 17 листопада.

Отже, під час підготовки проєкту варіантів фінансування України у 2026-2027 роках, Єврокомісія виходить з того, що повномасштабна війна Росії проти України має завершитися у кінці 2026 року.

"Масштаб дефіциту фінансування України є значним. Згідно з попередніми прогнозами Міжнародного валютного фонду — за умови, що війна завершиться наприкінці 2026 року і вже з урахуванням усієї підтримки, обіцяної ЄС, державами-членами та міжнародними партнерами — Україна все одно зіткнеться з величезною нестачею, яку неможливо подолати без залучення нового фінансування", — написала фон дер Ляєн у листі до лідерів ЄС.

Крім того, вона нагадала, що в жовтні цього року Європейська рада взяла зобов’язання "вирішити нагальні потреби України у фінансуванні на 2026-2027 роки, включно з її військовими та оборонними зусиллями".

Загалом Урсула фон дер Ляєн визначила чотири ключових параметри надання Україні фінансової допомоги:

фінансування має бути швидко доступним, при цьому перші виплати мають відбутися на початку другого кварталу 2026 року;

будь-який новий фінансовий пакет повинен гарантувати, що це не створить додаткового фіскального навантаження для України;

фінансування повинно бути достатньо гнучким, щоб враховувати значні невизначеності щодо точних потреб України у фінансуванні 2026-2027;

має бути забезпечений справедливий розподіл "тягаря" з фінансування України з міжнародними партнерами ЄС.

