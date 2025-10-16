Відео
Україна
Буданов спрогнозував, чи будуть найближчі роки в Україні мирними

Буданов спрогнозував, чи будуть найближчі роки в Україні мирними

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 16:27
Оновлено: 16:27
Буданов спрогнозував, що найближчі роки в Україні не будуть мирними
Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов спрогнозував, чи будуть найближчі роки в Україні мирними. За його словами, громадянам варто готуватися до того, що цього поки не буде.

Про це Кирило Буданов сказав на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 16 жовтня.

Читайте також:

Мир в Україні

"Нашому суспільству прийдеться усвідомити, що, скажімо так, абсолютно мирного, беззагрозного життя на найбільші роки навряд чи буде. Я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це", — зауважив Буданов.

Однак українці повинні бути готовими до відсічів, в тому числі збройних, у будь-які моменти.

Нагадаємо, Буданов пояснив ефективність українських ударів по обʼєктах на території Росії.

Крім того, у керівника ГУР запитали, чи можливе закінчення великої війни в Україні до кінця цього року

війна українці Україна Кирило Буданов ГУР
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
