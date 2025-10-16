Відео
Головна Новини дня Буданов пояснив, чому атаки ЗСУ стали ефективніші за санкції

Буданов пояснив, чому атаки ЗСУ стали ефективніші за санкції

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 14:39
Керівник ГУР Буданов порівняв ефект ударів і санкцій проти Росії
Керівник ГУР Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що українські удари по об’єктах на території Росії завдали економічно відчутніших збитків, ніж усі західні санкції, запроваджені проти Москви за час повномасштабної війни. За його словами, ці атаки безпосередньо вплинули на прибутки російської економіки, зокрема в енергетичному секторі, тоді як санкційні обмеження діють повільніше й мають довготривалий ефект.

Про це Буданов сказав під час виступу на Київському міжнародному економічному форумі 16 жовтня, передає журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Читайте також:

Буданов сказав, як далекобійні удари по Росії вплинули на її економіці

"Насправді наші удари дали більший вплив, ніж дії санкцій. Це просто математична правда. Ми нанесли прямою дією набагато більше урону прибуткам Росії, ніж будь-які економічні важелі впливу на них, які були введені до цього часу", — сказав Кирило Буданов.

Водночас Буданов визнав, що санкційний тиск залишається недостатнім і сам по собі не здатен змінити позицію російського керівництва. На його думку, лише поєднання економічних заходів і військових дій може створити реальний ефект, який змусить Москву відчутно втратити ресурси.

"Він є недостатнім. І якщо це буде продовжуватися так, як воно є, це не буде мати такого впливу, щоб, ще раз повторюю свою тезу, змінити світобачення РФ. Але в комплексі з тим, що ми робимо", — підсумував керівник ГУР.

Нагадаємо, нещодавно керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявив про плани посилення санкцій проти Росії.

Натомість глава дипломатії ЄС Кая Каллас назвала терміни, коли узвалять 19-й пакет санкцій ЄС. 

санкції проти Росії Кирило Буданов війна в Україні Росія далекобійна зброя
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
