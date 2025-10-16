Руководитель ГУР Буданов сравнил эффект ударов и санкций против России

Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские удары по объектам на территории России нанесли экономически более ощутимый ущерб, чем все западные санкции, введенные против Москвы за время полномасштабной войны. По его словам, эти атаки непосредственно повлияли на доходы российской экономики, в частности в энергетическом секторе, тогда как санкционные ограничения действуют медленнее и имеют долговременный эффект.

Об этом Буданов сказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме 16 октября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

"На самом деле наши удары дали большее влияние, чем действия санкций. Это просто математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больше урона доходам России, чем любые экономические рычаги влияния на них, которые были введены до сих пор", — сказал Кирилл Буданов.

В то же время Буданов признал, что санкционное давление остается недостаточным и само по себе не способно изменить позицию российского руководства. По его мнению, только сочетание экономических мер и военных действий может создать реальный эффект, который заставит Москву ощутимо потерять ресурсы.

"Он является недостаточным. И если это будет продолжаться так, как оно есть, это не будет иметь такого влияния, чтобы, еще раз повторяю свой тезис, изменить мировоззрение РФ. Но в комплексе с тем, что мы делаем", — подытожил руководитель ГУР.

Напомним, недавно руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о планах усиления санкций против России.

Зато глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала сроки, когда отзовут 19-й пакет санкций ЕС.