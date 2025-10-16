Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов объяснил, почему атаки ВСУ стали эффективнее санкций

Буданов объяснил, почему атаки ВСУ стали эффективнее санкций

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 14:39
Руководитель ГУР Буданов сравнил эффект ударов и санкций против России
Руководитель ГУР Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что украинские удары по объектам на территории России нанесли экономически более ощутимый ущерб, чем все западные санкции, введенные против Москвы за время полномасштабной войны. По его словам, эти атаки непосредственно повлияли на доходы российской экономики, в частности в энергетическом секторе, тогда как санкционные ограничения действуют медленнее и имеют долговременный эффект.

Об этом Буданов сказал во время выступления на Киевском международном экономическом форуме 16 октября, передает журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Буданов сказал, как дальнобойные удары по России повлияли на ее экономику

"На самом деле наши удары дали большее влияние, чем действия санкций. Это просто математическая правда. Мы нанесли прямым действием гораздо больше урона доходам России, чем любые экономические рычаги влияния на них, которые были введены до сих пор", — сказал Кирилл Буданов.

В то же время Буданов признал, что санкционное давление остается недостаточным и само по себе не способно изменить позицию российского руководства. По его мнению, только сочетание экономических мер и военных действий может создать реальный эффект, который заставит Москву ощутимо потерять ресурсы.

"Он является недостаточным. И если это будет продолжаться так, как оно есть, это не будет иметь такого влияния, чтобы, еще раз повторяю свой тезис, изменить мировоззрение РФ. Но в комплексе с тем, что мы делаем", — подытожил руководитель ГУР.

Напомним, недавно руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак заявил о планах усиления санкций против России.

Зато глава дипломатии ЕС Кая Каллас назвала сроки, когда отзовут 19-й пакет санкций ЕС.

санкции против России Кирилл Буданов война в Украине Россия дальнобойное оружие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации