Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак сделал интригующее заявление относительно санкций против РФ

Ермак сделал интригующее заявление относительно санкций против РФ

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 15:54
Санкции против РФ усилят партнеры Украины
Андрей Ермак. Фото: Офис президента Украины

Партнеры Украины в ближайшее время усилят давление на РФ. В частности, планируется усиление санкций против военно-промышленного комплекса и финансового сектора России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 14 октября.

Реклама
Читайте также:
єрмак
Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Заявление Ермака

Деталей Ермак пока не сообщил.

"Будет усиление санкций от наших партнеров против российского ВПК и финансового сектора. Давление продолжится и это хорошо", — написал он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал секторы РФ, против которых необходимо ввести санкции.

Также глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, когда ЕС может принять новый пакет санкций.

санкции против России Европейский союз США санкции Андрей Ермак финансы ВПК
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации