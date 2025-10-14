Санкции против РФ усилят партнеры Украины

Ермак сделал интригующее заявление относительно санкций против РФ
Партнеры Украины в ближайшее время усилят давление на РФ. В частности, планируется усиление санкций против военно-промышленного комплекса и финансового сектора России.
Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 14 октября.
Заявление Ермака
Деталей Ермак пока не сообщил.
"Будет усиление санкций от наших партнеров против российского ВПК и финансового сектора. Давление продолжится и это хорошо", — написал он.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал секторы РФ, против которых необходимо ввести санкции.
Также глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, когда ЕС может принять новый пакет санкций.
