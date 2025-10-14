Санкции против РФ усилят партнеры Украины

Андрей Ермак. Фото: Офис президента Украины

Партнеры Украины в ближайшее время усилят давление на РФ. В частности, планируется усиление санкций против военно-промышленного комплекса и финансового сектора России.

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак во вторник, 14 октября.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Заявление Ермака

Деталей Ермак пока не сообщил.

"Будет усиление санкций от наших партнеров против российского ВПК и финансового сектора. Давление продолжится и это хорошо", — написал он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назвал секторы РФ, против которых необходимо ввести санкции.

Также глава европейской дипломатии Кая Каллас рассказала, когда ЕС может принять новый пакет санкций.