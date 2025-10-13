США должны усилить санкции против российских энергетики и банковского сектора — мнение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

США должны ужесточить санкции против России. Речь идет об энергетике и банковском секторе.

Об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Ужесточение санкции против России

Глава государства отметил, что начало Третьей мировой ядерной войны было бы безумием. По его мнению, очень болезненными для агрессора будут санкции.

"Если США накладут все санкции на Россию, прежде всего на энергетический и банковский секторы, это действительно повлияет", — отметил Зеленский.

Также он добавил, что РФ сотрудничает с некоторыми странами Глобального Юга. Это позволяет ей обходить ограничения. Для уменьшения ресурсов агрессора важно закрыть все лазейки и усилить санкционное давление.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Европа сократила 80% энергетических контактов с РФ. Правда, по мнению Зеленского, этого недостаточно.