Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Надо санкции против энергетики и банков РФ — призыв Зеленского

Надо санкции против энергетики и банков РФ — призыв Зеленского

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 01:15
США должны усилить санкции против российских энергетики и банковского сектора — мнение Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Reuters

США должны ужесточить санкции против России. Речь идет об энергетике и банковском секторе.

Об этом в интервью Fox News заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Реклама
Читайте также:

Ужесточение санкции против России

Глава государства отметил, что начало Третьей мировой ядерной войны было бы безумием. По его мнению, очень болезненными для агрессора будут санкции.

"Если США накладут все санкции на Россию, прежде всего на энергетический и банковский секторы, это действительно повлияет", — отметил Зеленский.

Также он добавил, что РФ сотрудничает с некоторыми странами Глобального Юга. Это позволяет ей обходить ограничения. Для уменьшения ресурсов агрессора важно закрыть все лазейки и усилить санкционное давление.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения Европа сократила 80% энергетических контактов с РФ. Правда, по мнению Зеленского, этого недостаточно.

Также мы сообщали, что РФ тратит на войну и оборонный сектор 350 миллиардов долларов. Именно поэтому санкции остаются критически важными.

Владимир Зеленский США санкции война в Украине Россия
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации