США мають посилити санкції проти російських енергетики та банківського сектору - думка Зеленського

США мають посилити санкції проти Росії. Йдеться про енергетику та банківський сектор.

Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент України Володимир Зеленський.

Посилення санкції проти Росії

Глава держави зазначив, що початок Третьої світової ядерної війни був би божевіллям. На його думку, дуже болючими для агресора будуть санкції.

"Якщо США накладуть усі санкції на Росію, насамперед на енергетичний і банківський сектори, це дійсно вплине", — зазначив Зеленський.

Також він додав, що РФ співпрацює з деякими країнами Глобального Півдня. Це дозволяє йому обходити обмеження. Для зменшення ресурсів агресора важливо закрити всі лазівки та посилити санкційний тиск.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Європа скоротила 80% енергетичних контактів із РФ. Щоправда, на думку Зеленського, цього недостатньо.