Головна Новини дня Треба санкції проти енергетики та банків РФ - заклик Зеленського

Треба санкції проти енергетики та банків РФ - заклик Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 01:15
США мають посилити санкції проти російських енергетики та банківського сектору - думка Зеленського
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

США мають посилити санкції проти Росії. Йдеться про енергетику та банківський сектор.

Про це в інтерв'ю Fox News заявив президент України Володимир Зеленський.

Читайте також:

Посилення санкції проти Росії

Глава держави зазначив, що початок Третьої світової ядерної війни був би божевіллям. На його думку, дуже болючими для агресора будуть санкції.

"Якщо США накладуть усі санкції на Росію, насамперед на енергетичний і банківський сектори, це дійсно вплине", — зазначив Зеленський.

Також він додав, що РФ співпрацює з деякими країнами Глобального Півдня. Це дозволяє йому обходити обмеження. Для зменшення ресурсів агресора важливо закрити всі лазівки та посилити санкційний тиск.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Європа скоротила 80% енергетичних контактів із РФ. Щоправда, на думку Зеленського, цього недостатньо.

Також ми повідомляли, що РФ витрачає на війну та оборонний сектор 350 мільярдів доларів. Саме тому санкції залишаються критично важливими.

Володимир Зеленський США санкції війна в Україні Росія
Автор:
Чекарьова Марія
Автор:
Чекарьова Марія
