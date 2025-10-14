Санкції проти РФ посилять партнери України

Єрмак зробив інтригуючу заяву щодо санкцій проти РФ
Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:54
Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України
Партнери України наближчим часом посилять тиск на РФ. Зокрема, планується посилення санкцій проти військово-промислового комплексу та фінансового сектору Росії.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок, 14 жовтня.
Реклама
Читайте також:
Заява Єрмака
Деталей Єрмак поки що не повідомив.
"Буде посилення санкцій від наших партнерів проти російського ВПК та фінансового сектору. Тиск продовжиться і це добре", — написав він.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав сектори РФ, проти яких необхідно запровадити санції.
Також глава європейської дипломатії Кая Каллас розповіла, коли ЄС може ухвалити новий пакет санкцій.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама