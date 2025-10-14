Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Єрмак зробив інтригуючу заяву щодо санкцій проти РФ

Єрмак зробив інтригуючу заяву щодо санкцій проти РФ

Ua ru
Дата публікації: 14 жовтня 2025 15:54
Санкції проти РФ посилять партнери України
Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента України

Партнери України наближчим часом посилять тиск на РФ. Зокрема, планується посилення санкцій проти військово-промислового комплексу та фінансового сектору Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок, 14 жовтня.

Реклама
Читайте також:
єрмак
Допис Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Заява Єрмака

Деталей Єрмак поки що не повідомив.

"Буде посилення санкцій від наших партнерів проти російського ВПК та фінансового сектору. Тиск продовжиться і це добре", — написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав сектори РФ, проти яких необхідно запровадити санції.

Також глава європейської дипломатії Кая Каллас розповіла, коли ЄС може ухвалити новий пакет санкцій.

санкції проти Росії Європейський союз США санкції Андрій Єрмак фінанси ВПК
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації