Санкції проти РФ посилять партнери України

Партнери України наближчим часом посилять тиск на РФ. Зокрема, планується посилення санкцій проти військово-промислового комплексу та фінансового сектору Росії.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок, 14 жовтня.

Заява Єрмака

Деталей Єрмак поки що не повідомив.

"Буде посилення санкцій від наших партнерів проти російського ВПК та фінансового сектору. Тиск продовжиться і це добре", — написав він.

Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав сектори РФ, проти яких необхідно запровадити санції.

Також глава європейської дипломатії Кая Каллас розповіла, коли ЄС може ухвалити новий пакет санкцій.