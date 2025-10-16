Буданов спрогнозировал, что ближайшие годы в Украине не будут мирными

Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, будут ли ближайшие годы в Украине мирными. По его словам, гражданам стоит готовиться к тому, что этого пока не будет.

Об этом Кирилл Буданов сказал на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября.

"Нашему обществу придется осознать, что, скажем так, абсолютно мирной, безопасной жизни на долгие годы вряд ли будет. Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет, речь не об этом", — отметил Буданов.

Однако украинцы должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент.

