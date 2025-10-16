Видео
Главная Новости дня Буданов спрогнозировал, будут ли ближайшие годы в Украине мирными

Буданов спрогнозировал, будут ли ближайшие годы в Украине мирными

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 16:27
обновлено: 17:42
Буданов спрогнозировал, что ближайшие годы в Украине не будут мирными
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов спрогнозировал, будут ли ближайшие годы в Украине мирными. По его словам, гражданам стоит готовиться к тому, что этого пока не будет.

Об этом Кирилл Буданов сказал на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября.

Читайте также:

Мир в Украине

"Нашему обществу придется осознать, что, скажем так, абсолютно мирной, безопасной жизни на долгие годы вряд ли будет. Я не имею в виду, что мы будем воевать постоянно. Нет, речь не об этом", — отметил Буданов.

Однако украинцы должны быть готовы к отпору, в том числе вооруженному, в любой момент.

Напомним, Буданов объяснил эффективность украинских ударов по объектам на территории России.

Кроме того, у руководителя ГУР спросили, возможно ли окончание большой войны в Украине до конца этого года.

война украинцы Украина Кирилл Буданов ГУР
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
