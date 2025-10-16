Буданов відповів, чи закінчиться війна до кінця 2025 року

Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відповів, чи можливе закінчення повномасштабної війни Росії проти України до кінця 2025 року. Буданов зазначив, що сподівається на краще.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 16 жовтня.

Буданов про можливе закінчення війни

Сьогодні, 16 жовтня, у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець керівник української розвідки Кирило Буданов відповів, чи завершиться повномасштабна війни Росії проти України до кінця 2025 року.

"Я сподіваюся на краще", — сказав Буданов у відповідь на питання щодо прогнозів про закінчення війни в Україні.

