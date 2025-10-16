Відео
Головна Новини дня Буданов відповів, чи закінчиться війна до кінця цього року

Буданов відповів, чи закінчиться війна до кінця цього року

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 14:35
Оновлено: 15:22
Буданов відповів, чи закінчиться війна до кінця 2025 року
Начальник ГУР МОУ Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов відповів, чи можливе закінчення повномасштабної війни Росії проти України до кінця 2025 року. Буданов зазначив, що сподівається на краще.

Про це Кирило Буданов сказав у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець у четвер, 16 жовтня.

Читайте також:

Буданов про можливе закінчення війни

Сьогодні, 16 жовтня, у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець керівник української розвідки Кирило Буданов відповів, чи завершиться повномасштабна війни Росії проти України до кінця 2025 року.

"Я сподіваюся на краще", — сказав Буданов у відповідь на питання щодо прогнозів про закінчення війни в Україні.

Раніше Буданов відповів, чи має Росія запас економічної міцності, аби продовжувати війну.

Також Буданов пояснював, чому атаки ЗСУ стали ефективніші за санкції.

обстріли Кирило Буданов війна в Україні ГУР Росія атака
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
