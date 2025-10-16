Буданов заявив, що РФ має запас економічної міцності для війни

Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE

Очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що Росія має запас економічної міцності, аби продовжувати війну проти України.

Про це Кирило Буданов сказав на Київському міжнародному економічному форумі у четвер, 16 жовтня.

Економічна міцність Росії

Буданов зауважив, що будь-яка довготривала війна жодній економіці світу та країні ніколи не допомогла.

За його словами, у Росії існує запас міцності для продовження війни проти України досить тривалий проміжок часу.

"Те, що вони відчувають економічні проблеми, це правда. Але це ще не той рівень, скажімо так, соціальних і фінансово-економічних проблем, які змусить їх змінити своє стратегічне бачення світу", — додав очільник ГУР.

Нагадаємо, Буданов заявив, що Кремль хоче зруйнувати міжнародний порядок та дестабілізувати ситуацію в Європі.

Крім того, за словами очільника ГУР, Росія не передбачала, що міжнародна підтримка України буде настільки потужною.