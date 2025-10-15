Відео
Україна
Буданов пояснив, навіщо Кремлю зараз потрібна пауза у війні

Буданов пояснив, навіщо Кремлю зараз потрібна пауза у війні

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 18:30
Буданов пояснив, навіщо Кремлю зараз потрібна пауза у війні
Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що Росія не розраховувала на настільки затяжний конфлікт. За його словами, Москва навіть не передбачала, що міжнародна підтримка України виявиться настільки потужною.

Про це Буданов розповів під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе, яка відбулась 14 жовтня 2025 року.

Читайте також:

Росія не очікувала тривалої війни

"Російській Федерації дійсно потрібна пауза, щоб відновити свої військові можливості", — зазначив він.

Буданов підкреслив, що українці, як і жодна інша нація, прагнуть миру і мріють, щоб така трагедія ніколи не повторилася — ні в Україні, ні будь-де в світі.

За його словами, нинішній стан справ показує несподіваний для Росії масштаб міжнародної солідарності та допомоги Україні, що значно ускладнює плани агресора.

"Росія точно не очікувала на таку потужну міжнародну підтримку України", — заявив Буданов.

Нагадаємо, що Кирило Буданов застеріг про активізацію агресивних дій Росії. За його словами, нині стратегічна ціль Кремля виходить за межі України та спрямована на держави Європейського Союзу та членів НАТО.

Також голова ГУР пояснив, за яких умов Україна могла б давно перемогти у війні проти Росії та повернути окуповані території.

розвідка Кирило Буданов війна в Україні ГУР війна
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
