Буданов попередив, що РФ готує поширення агресії на країни ЄС та НАТО

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попередив про поширення російської агресії. За його словами, наразі мета окупантів — країни Європейського Союзу та НАТО.

Про це Кирило Буданов сказав під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе, яка відбулась 14 жовтня.

"Справжні наміри Російської Федерації — продовжувати та посилювати агресію. Зараз їх мета — країни Європейського Союзу та НАТО, в яких Кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму", — зазначив Буданов.

За його словами, наразі в Європі видимо реалізуються лише перші пункти доктрини гібридної війни РФ. Глава ГУР наголосив, що найближчим часом, якщо Кремль не зупинити, то гібридна агресія буде лише поширюватися та посилюватися.

Нагадаємо, Буданов пояснив, за яких умов Україна могла б давно перемогти у війні проти Росії та повернути окуповані території.

Крім того, 15 жовтня стало відомо, що ГУР здійснила кібератаку на російську цифрову інфраструктуру.