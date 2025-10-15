Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов попередив про поширення російської агресії

Буданов попередив про поширення російської агресії

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 17:52
Буданов попередив, що РФ готує поширення агресії на країни ЄС та НАТО
Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов попередив про поширення російської агресії. За його словами, наразі мета окупантів — країни Європейського Союзу та НАТО.

Про це Кирило Буданов сказав під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе, яка відбулась 14 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Російська агресія

"Справжні наміри Російської Федерації — продовжувати та посилювати агресію. Зараз їх мета — країни Європейського Союзу та НАТО, в яких Кремль бачить головну загрозу для панування російського авторитарного режиму", — зазначив Буданов.

За його словами, наразі в Європі видимо реалізуються лише перші пункти доктрини гібридної війни РФ. Глава ГУР наголосив, що найближчим часом, якщо Кремль не зупинити, то гібридна агресія буде лише поширюватися та посилюватися.

Нагадаємо, Буданов пояснив, за яких умов Україна могла б давно перемогти у війні проти Росії та повернути окуповані території.

Крім того, 15 жовтня стало відомо, що ГУР здійснила кібератаку на російську цифрову інфраструктуру.

війна Україна Європа Кирило Буданов ГУР Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації