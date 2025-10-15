Видео
Буданов предупредил о распространении российской агрессии

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 17:52
Буданов предупредил, что РФ готовит распространение агрессии на страны ЕС и НАТО
Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов предупредил о распространении российской агрессии. По его словам, сейчас цель оккупантов — страны Европейского Союза и НАТО.

Об этом Кирилл Буданов сказал во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе, которая состоялась 14 октября.

Читайте также:

Российская агрессия

"Настоящие намерения Российской Федерации — продолжать и усиливать агрессию. Сейчас их цель — страны Европейского Союза и НАТО, в которых Кремль видит главную угрозу для господства российского авторитарного режима", — отметил Буданов.

По его словам, сейчас в Европе наглядно реализуются только первые пункты доктрины гибридной войны РФ. Глава ГУР подчеркнул, что в ближайшее время, если Кремль не остановить, то гибридная агрессия будет только распространяться и усиливаться.

Напомним, Буданов объяснил, при каких условиях Украина могла бы давно победить в войне против России и вернуть оккупированные территории.

Кроме того, 15 октября стало известно, что ГУР осуществила кибератаку на российскую цифровую инфраструктуру.

война Украина Европа Кирилл Буданов ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
