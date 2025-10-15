Видео
Армия
ГУР атаковало провайдера в РФ — компания потеряла миллионы рублей

ГУР атаковало провайдера в РФ — компания потеряла миллионы рублей

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 14:55
ГУР нанесло кибератаки по российскому провайдеру Орион Телеком
Хакер. Фото иллюстративное: Pexels

Украинская разведка нанесла новый удар по российской цифровой инфраструктуре. В результате операции киберподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины полностью выведены из строя системы одного из крупнейших интернет-провайдеров Сибири — компании "Орион Телеком".

Об этом Новини.LIVE сообщили анонимные источники в ГУР.

Читайте также:

Хакеры ГУР нанесли миллионный ущерб российскому провайдеру и слили базы данных

Российский провайдер признал убытки в размере более 66 миллионов рублей и подтвердил утечку персональных данных клиентов.

О факте атаки стало известно из заявления в российскую полицию, которое подало руководство "Орион Телеком". В документе указано, что во время кибератаки была повреждена серверная инфраструктура, уничтожена часть клиентских баз и потеряны конфиденциальные данные пользователей. Компания попросила российские правоохранительные органы открыть уголовное производство, признав, что сумма потерь от кибератаки составляет не менее 66 миллионов рублей.

По информации источников в ГУР МО, к этим убыткам могут добавиться еще и штрафные санкции, предусмотренные российским законодательством за небрежное хранение персональных данных. За утечку информации компании грозит еще до 15 миллионов рублей дополнительных выплат.

Кибератака произошла летом, в день, когда россияне праздновали День России.

"Без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана — "Орион Телеком" там был единственным провайдером. В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрели жалобами недовольных россиян, которые сообщали об отсутствии интернета и телевидения", — рассказали источники

В ГУР отмечают, что сети этого провайдера активно использовались российскими военными и силовыми структурами для обеспечения связи и передачи данных во время агрессии против Украины. Именно поэтому "Орион Телеком" стал целью спецоперации — уничтожение таких каналов, по словам источников, является одной из приоритетных задач украинских киберспециалистов.

Напомним, в августе хакерская группировка "Киберпартизаны" взломали более 100 российских телеканалов и несколько часов транслировали россиянам в эфире кадры последствий войны в Украине.

А в сентябре специалисты ГУР успешно атаковали серверы, содержащие информацию российских властей во временно оккупированном Крыму.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
