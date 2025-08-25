Видео
Главная Новости дня "Киберпартизаны" взломали 116 российских телеканалов — видео

"Киберпартизаны" взломали 116 российских телеканалов — видео

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2025 12:24
Киберпартизаны показали россиянам правду о войне
Трансляция антивоенного контента на телевидении. Фото: кадр из видео

В вечер воскресенья, 24 августа, хакерская группировка "Киберпартизаны" осуществила масштабную кибератаку на российские медиаресурсы. Хакеры взломали 116 телеканалов в России и в течение более чем трех часов транслировали кадры последствий войны, которую ведет Кремль против Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на источники в ГУР.

Читайте также:

Россиянам показали по ТВ истинное лицо войны

По данным разведки, во время атаки зрители из Москвы и других регионов увидели видео взрывов на нефтеперерабатывающих заводах, а также кадры захоронений российских военных. В общем трансляцию посмотрели не менее 50 тысяч абонентов.

Кроме того, "Киберпартизанам" удалось усложнить работу российских провайдеров — они заблокировали администраторам доступ к серверам, что сделало почти невозможным быстрое прерывание трансляции. Это и позволило россиянам как можно дольше показывать видео о преступной войне против Украины.

Напомним, ГУР обнародовало данные еще семерых россиян, которые причастны к похищению украинских детей и вывозу в Россию.

Между тем Кремль усиливает слежку за россиянами. Так вскоре у всех пользователей смартфонов должен быть обязательно установлен государственный мессенджер.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
