Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня "Кіберпартизани" зламали 116 російських телеканалів — відео

"Кіберпартизани" зламали 116 російських телеканалів — відео

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 12:24
Кіберпартизани показали росіянам правду про війну
Трансляція антивоєнного контенту на телебаченні. Фото: кадр з відео

У вечір неділі, 24 серпня, хакерське угруповання "Кіберпартизани" здійснило масштабну кібератаку на російські медіаресурси. Хакери зламали 116 телеканалів у Росії та протягом більш ніж трьох годин транслювали кадри наслідків війни, яку веде кремль проти України.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на джерела у ГУР.

Реклама
Читайте також:

Росіянам показали по ТВ істинне лице війни 

За даними розвідки, під час атаки глядачі з Москви та інших регіонів побачили відео вибухів на нафтопереробних заводах, а також кадри поховань російських військових. Загалом трансляцію переглянули щонайменше 50 тисяч абонентів.

Крім того, "Кіберпартизанам" вдалося ускладнити роботу російських провайдерів — вони заблокували адміністраторам доступ до серверів, що зробило майже неможливим швидке переривання трансляції. Це й дозволило росіянам якомога довше показувати відео про злочинну війну проти України.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило дані іще сімох росіян, які причетні до викрадення українських дітей та вивезення до Росії.

Тим часом Кремль посилює стеження за росіянами. Так незабаром в усіх користувачів смартфонів має бути обов'язково встановлений державний месенджер.

кібератака хакери росіяни телебачення ГУР Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації