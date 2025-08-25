Кіберпартизани показали росіянам правду про війну

Трансляція антивоєнного контенту на телебаченні. Фото: кадр з відео

У вечір неділі, 24 серпня, хакерське угруповання "Кіберпартизани" здійснило масштабну кібератаку на російські медіаресурси. Хакери зламали 116 телеканалів у Росії та протягом більш ніж трьох годин транслювали кадри наслідків війни, яку веде кремль проти України.

Про це повідомляє Новини.LIVE із посиланням на джерела у ГУР.

Росіянам показали по ТВ істинне лице війни

За даними розвідки, під час атаки глядачі з Москви та інших регіонів побачили відео вибухів на нафтопереробних заводах, а також кадри поховань російських військових. Загалом трансляцію переглянули щонайменше 50 тисяч абонентів.

Крім того, "Кіберпартизанам" вдалося ускладнити роботу російських провайдерів — вони заблокували адміністраторам доступ до серверів, що зробило майже неможливим швидке переривання трансляції. Це й дозволило росіянам якомога довше показувати відео про злочинну війну проти України.

Нагадаємо, ГУР оприлюднило дані іще сімох росіян, які причетні до викрадення українських дітей та вивезення до Росії.

Тим часом Кремль посилює стеження за росіянами. Так незабаром в усіх користувачів смартфонів має бути обов'язково встановлений державний месенджер.