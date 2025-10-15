Відео
Головна Новини дня ГУР атакувало провайдера в РФ — компанія втратила мільйони рублів

Ua ru
Дата публікації: 15 жовтня 2025 14:55
ГУР завдало кібератаки по російському провайдеру Оріон Телеком
Хакер. Фото ілюстративне: Pexels

Українська розвідка завдала нового удару по російській цифровій інфраструктурі. Внаслідок операції кіберпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України повністю виведено з ладу системи одного з найбільших інтернет-провайдерів Сибіру — компанії "Оріон Телеком".

Про це Новини.LIVE повідомили анонімні джерела у ГУР.

Читайте також:

Хакери ГУР завдали мільйонних збитків російському провайдеру та злили бази даних

Російський провайдер визнав збитки у розмірі понад 66 мільйонів рублів та підтвердив витік персональних даних клієнтів.

Про факт атаки стало відомо із заяви до російської поліції, яку подало керівництво "Оріон Телеком". У документі зазначено, що під час кібератаки було пошкоджено серверну інфраструктуру, знищено частину клієнтських баз і втрачено конфіденційні дані користувачів. Компанія попросила російські правоохоронні органи відкрити кримінальне провадження, визнавши, що сума втрат від кібератаки становить не менше 66 мільйонів рублів.

За інформацією джерел у ГУР МО, до цих збитків можуть додатися ще й штрафні санкції, передбачені російським законодавством за недбале зберігання персональних даних. За витік інформації компанії загрожує ще до 15 мільйонів рублів додаткових виплат.

Кібератака відбулася влітку, у день, коли росіяни святкували День Росії.

"Без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану — "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які повідомляли про  відсутність інтернету та телебачення", — розповіли джерела 

У ГУР зазначають, що мережі цього провайдера активно використовувалися російськими військовими та силовими структурами для забезпечення зв’язку та передачі даних під час агресії проти України. Саме тому "Оріон Телеком" став ціллю спецоперації — знищення таких каналів, за словами джерел, є одним із пріоритетних завдань українських кіберфахівців.

Нагадаємо, у серпні хакерське угруповання "Кіберпартизани" зламали понад 100 російських телеканалів і кілька годин транслювали росіянам в ефірі кадри наслідків війни в Україні.

А у вересні фахівці ГУР успішно атакували сервери, що містили інформацію  російської влади в тимчасово окупованому Криму.

кібератака хакери інтернет телебачення ГУР Росія
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
