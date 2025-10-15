Буданов объяснил, зачем Кремлю сейчас нужна пауза в войне

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия не рассчитывала на столь затяжной конфликт. По его словам, Москва даже не предполагала, что международная поддержка Украины окажется настолько мощной.

Об этом Буданов рассказал во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе, которая состоялась 14 октября 2025 года.

Реклама

Читайте также:

Россия не ожидала длительной войны

"Российской Федерации действительно нужна пауза, чтобы восстановить свои военные возможности", — отметил он.

Буданов подчеркнул, что украинцы, как и ни одна другая нация, хотят мира и мечтают, чтобы такая трагедия никогда не повторилась — ни в Украине, ни где-либо в мире.

По его словам, нынешнее положение дел показывает неожиданный для России масштаб международной солидарности и помощи Украине, что значительно усложняет планы агрессора.

"Россия точно не ожидала такой мощной международной поддержки Украины", — заявил Буданов.

Напомним, что Кирилл Буданов предостерег об активизации агрессивных действий России. По его словам, сейчас стратегическая цель Кремля выходит за пределы Украины и направлена на государства Европейского Союза и членов НАТО.

Также глава ГУР объяснил, при каких условиях Украина могла бы давно победить в войне против России и вернуть оккупированные территории.