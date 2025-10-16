Видео
Україна
Буданов оценил запас экономической прочности РФ для ведения войны

Буданов оценил запас экономической прочности РФ для ведения войны

Ua ru
Дата публикации 16 октября 2025 14:34
Буданов заявил, что РФ имеет запас экономической прочности для войны
Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Россия имеет запас экономической прочности, чтобы продолжать войну против Украины.

Об этом Кирилл Буданов сказал на Киевском международном экономическом форуме в четверг, 16 октября.

Читайте также:

Экономическая прочность России

Буданов отметил, что любая долговременная война ни одной экономике мира и стране никогда не помогла.

По его словам, у России существует запас прочности для продолжения войны против Украины достаточно длительный промежуток времени.

"То, что они испытывают экономические проблемы, это правда. Но это еще не тот уровень, скажем так, социальных и финансово-экономических проблем, которые заставит их изменить свое стратегическое видение мира", — добавил глава ГУР.

Напомним, Буданов заявил, что Кремль хочет разрушить международный порядок и дестабилизировать ситуацию в Европе.

Кроме того, по словам главы ГУР, Россия не предполагала, что международная поддержка Украины будет настолько мощной.

Украина экономика Кирилл Буданов ГУР Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
