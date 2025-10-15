Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Телеграм

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия стремится разрушить международный порядок и дестабилизировать Европу. По его словам, если Путину не дать решительного отпора, гибридная агрессия против стран ЕС и НАТО будет только усиливаться.

Об этом Буданов заявил во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе, которая состоялась 14 октября 2025 года.

Буданов предупредил об угрозе ЕС и НАТО от Путина

Во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что реальные намерения Кремля выходят далеко за пределы Украины. Он подчеркнул, что Россия стремится уничтожить мировой порядок, основанный на верховенстве международного права, и посеять хаос и вражду между государствами. По его мнению, Кремль сознательно пытается подорвать систему глобальной безопасности, созданную после Второй мировой войны.

"И Украина — это, к сожалению, лишь эпизод в агрессивных намерениях Кремля. Если бы сейчас мы не выстояли, российская федерация уже сейчас двинулась бы дальше. Причем, весь украинский экономический, военный, человеческий потенциал был бы присоединен к РФ", — подчеркнул Буданов.

Он отметил, что сегодня в Европе реализуются первые этапы доктрины гибридной войны, и если Кремль не остановить, угроза будет только расти. По его словам, Москва не оставляет планов расширить зоны влияния на территории ЕС.

"В ближайшее время, если Кремль не остановить, гибридная агрессия будет только распространяться и усиливаться, как мы все это видели на территории Украины в конце 2013 — начале 2014 года", — отметил глава военной разведки.

Генерал поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в противодействии российской агрессии. Он отметил, что благодаря единству союзников России не удалось достичь своих целей и что западная помощь остается решающей.

"К счастью, Украина не одинока в своей борьбе. Вместе с нами в справедливой борьбе бок о бок стоят свободные народы. Без вас нам бы на самом деле было гораздо труднее и, пожалуй, все бы уже закончилось. Россия точно не ожидала такой мощной международной поддержки Украины. Поэтому российской федерации очень нужна пауза для восстановления своих прежде всего военных мощностей", — заявил глава ГУР.

Он подчеркнул, что украинцы больше всего хотят мира и надеются, что подобная трагедия больше никогда не повторится ни в одной стране мира. Буданов подчеркнул, что украинский опыт борьбы с врагом может стать полезным для укрепления безопасности всего мира.

"Также мы приобрели неоценимый опыт противостояния российской агрессии во всех ее измерениях и готовы делиться им с другими. За годы этой войны мы приобрели уникальные свойства взаимодействия с производителями современных технологий и оружия в мире, а также имеем развитый собственный военно-промышленный комплекс", — завершил Буданов.

