Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Что будет с ЕС и НАТО, если Путина не остановить — Буданова

Что будет с ЕС и НАТО, если Путина не остановить — Буданова

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 19:28
Буданов предупредил об угрозе ЕС и НАТО от Путина
Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Телеграм

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Россия стремится разрушить международный порядок и дестабилизировать Европу. По его словам, если Путину не дать решительного отпора, гибридная агрессия против стран ЕС и НАТО будет только усиливаться.

Об этом Буданов заявил во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе, которая состоялась 14 октября 2025 года.

Реклама
Читайте также:

Буданов предупредил об угрозе ЕС и НАТО от Путина

Во время 13-й встречи Киевской ассоциации военных атташе начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов отметил, что реальные намерения Кремля выходят далеко за пределы Украины. Он подчеркнул, что Россия стремится уничтожить мировой порядок, основанный на верховенстве международного права, и посеять хаос и вражду между государствами. По его мнению, Кремль сознательно пытается подорвать систему глобальной безопасности, созданную после Второй мировой войны.

"И Украина — это, к сожалению, лишь эпизод в агрессивных намерениях Кремля. Если бы сейчас мы не выстояли, российская федерация уже сейчас двинулась бы дальше. Причем, весь украинский экономический, военный, человеческий потенциал был бы присоединен к РФ", — подчеркнул Буданов.

Он отметил, что сегодня в Европе реализуются первые этапы доктрины гибридной войны, и если Кремль не остановить, угроза будет только расти. По его словам, Москва не оставляет планов расширить зоны влияния на территории ЕС.

"В ближайшее время, если Кремль не остановить, гибридная агрессия будет только распространяться и усиливаться, как мы все это видели на территории Украины в конце 2013 — начале 2014 года", — отметил глава военной разведки.

Генерал поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины в противодействии российской агрессии. Он отметил, что благодаря единству союзников России не удалось достичь своих целей и что западная помощь остается решающей.

"К счастью, Украина не одинока в своей борьбе. Вместе с нами в справедливой борьбе бок о бок стоят свободные народы. Без вас нам бы на самом деле было гораздо труднее и, пожалуй, все бы уже закончилось. Россия точно не ожидала такой мощной международной поддержки Украины. Поэтому российской федерации очень нужна пауза для восстановления своих прежде всего военных мощностей", — заявил глава ГУР.

Он подчеркнул, что украинцы больше всего хотят мира и надеются, что подобная трагедия больше никогда не повторится ни в одной стране мира. Буданов подчеркнул, что украинский опыт борьбы с врагом может стать полезным для укрепления безопасности всего мира.

"Также мы приобрели неоценимый опыт противостояния российской агрессии во всех ее измерениях и готовы делиться им с другими. За годы этой войны мы приобрели уникальные свойства взаимодействия с производителями современных технологий и оружия в мире, а также имеем развитый собственный военно-промышленный комплекс", — завершил Буданов.

Напомним, что Кирилл Буданов заявил, что Россия не ожидала, что война затянется и не предусматривала такой мощной международной поддержки Украины.

Ранее мы также информировали, что Кирилл Буданов отметил: Украина имела все шансы завершить войну победой, однако этому препятствует поддержка Кремля со стороны отдельных государств, в частности Северной Кореи.

НАТО Кремль Кирилл Буданов ЕС ГУР Россия
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации