Кирило Буданов. Фото: Буданов/Telegram

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Росія прагне зруйнувати міжнародний порядок і дестабілізувати Європу. За його словами, якщо Путіну не дати рішучої відсічі, гібридна агресія проти країн ЄС і НАТО лише посилюватиметься.

Про це Буданов заявив під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе, яка відбулась 14 жовтня 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Буданов попередив про загрозу ЄС і НАТО від Путіна

Під час 13-ї зустрічі Київської асоціації військових аташе начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов наголосив, що реальні наміри Кремля виходять далеко за межі України. Він підкреслив, що Росія прагне знищити світовий порядок, заснований на верховенстві міжнародного права, та посіяти хаос і ворожнечу між державами. На його думку, Кремль свідомо намагається підірвати систему глобальної безпеки, створену після Другої світової війни.

"І Україна — це, на жаль, лише епізод в агресивних намірах Кремля. Якби зараз ми не вистояли, російська федерація вже зараз рушила би далі. Причому, весь український економічний, військовий, людський потенціал був би приєднаний до РФ", — наголосив Буданов.

Він зазначив, що сьогодні в Європі реалізуються перші етапи доктрини гібридної війни, і якщо Кремль не зупинити, загроза лише зростатиме. За його словами, Москва не полишає планів розширити зони впливу на території ЄС.

"В найближчий час, якщо Кремль не зупинити, гібридна агресія буде лише поширюватись та посилюватись, як ми всі це бачили на території України в кінці 2013 — початку 2014 року", — зазначив голова військової розвідки.

Генерал подякував міжнародним партнерам за підтримку України у протидії російській агресії. Він наголосив, що завдяки єдності союзників Росії не вдалося досягти своїх цілей і що західна допомога залишається вирішальною.

"На щастя, Україна не самотня у своїй боротьбі. Разом з нами у справедливій боротьбі пліч-о-пліч стоять вільні народи. Без вас нам би насправді було набагато важче і, мабуть, все б вже закінчилось. Росія точно не очікувала такої потужної міжнародної підтримки України. Тому російській федерації конче потрібна пауза для відновлення своїх перш за все військових потужностей", — заявив голова ГУР.

Він наголосив, що українці понад усе прагнуть миру й сподіваються, що подібна трагедія більше ніколи не повториться ні в одній країні світу. Буданов підкреслив, що український досвід боротьби з ворогом може стати корисним для зміцнення безпеки всього світу.

"Також ми набули неоціненний досвід протистояння російської агресії у всіх її вимірах і готові ділитися ним з іншими. За роки цієї війни ми набули унікальних властивостей взаємодії з виробниками сучасних технологій і зброї в світі, а також маємо розвинений власний військово-промисловий комплекс", — завершив Буданов.

Нагадаємо, що Кирило Буданов заявив, що Росія не очікувала, що війна затягнеться й не передбачала такої потужної міжнародної підтримки України.

Раніше ми також інформували, що Кирило Буданов зазначив: Україна мала всі шанси завершити війну перемогою, однак цьому перешкоджає підтримка Кремля з боку окремих держав, зокрема Північної Кореї.