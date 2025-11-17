В Еврокомиссии спрогнозировали, когда закончится война в Украине

Видео
Видео

В Еврокомиссии назвали год, когда может закончиться война

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 19:25
обновлено: 19:37
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в письме к европейским лидерам спрогнозировала, когда может завершиться полномасштабная война России против Украины. Предполагается, что война может закончиться в конце 2026 года.

Об этом говорится в письме президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен к лидерам государств Европейского Союза от 17 ноября.

Итак, при подготовке проекта вариантов финансирования Украины в 2026-2027 годах Еврокомиссия исходит из того, что полномасштабная война России против Украины должна завершиться в конце 2026 года.

"Масштаб дефицита финансирования Украины значительный. Согласно предварительным прогнозам Международного валютного фонда — при условии, что война завершится в конце 2026 года и уже с учетом всей поддержки, обещанной ЕС, государствами-членами и международными партнерами — Украина все равно столкнется с огромной нехваткой, которую невозможно преодолеть без привлечения нового финансирования", — написала фон дер Ляйен в письме к лидерам ЕС.

Кроме того, она напомнила, что в октябре этого года Европейский совет взял обязательство "решить насущные потребности Украины в финансировании на 2026-2027 годы, включая ее военные и оборонные усилия".

В целом Урсула фон дер Ляйен определила четыре ключевых параметра предоставления Украине финансовой помощи:

  • финансирование должно быть быстро доступным, при этом первые выплаты должны состояться в начале второго квартала 2026 года;
  • любой новый финансовый пакет должен гарантировать, что это не создаст дополнительной фискальной нагрузки для Украины;
  • финансирование должно быть достаточно гибким, чтобы учитывать значительные неопределенности относительно точных потребностей Украины в финансировании 2026-2027 гг;
  • должно быть обеспечено справедливое распределение "бремени" по финансированию Украины с международными партнерами ЕС.

Напомним, что недавно президент Франции Эмманюэль Макрон ответил, в каком году может закончиться война в Украине.

Ранее глава украинской разведки Кирилл Буданов спрогнозировал, будут ли ближайшие годы в Украине мирными.

Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен перемирие война в Украине мирные переговоры
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
