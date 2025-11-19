США и РФ обсуждают план мира в Украине — какие в нем направления

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Администрация Дональда Трампа тайно консультируется с представителями России для разработки нового, детального плана прекращения войны в Украине. Он будет состоять из 28 пунктов.

Такую информацию приводит издание Axios со ссылкой на собственные источники.

По данным Axios, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который уже обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым. 28 пунктов плана можно разделить на четыре основные категории:

мир в Украине;

гарантии безопасности;

безопасность в Европе;

будущие отношения США с Россией и Украиной.

В то же время издание отмечает, что пока непонятно, как именно план подходит к такому сложному вопросу, как спорные территории.

Российский посланник Кирилл Дмитриев, который провел три дня с Уиткоффом и другими членами команды Трампа в Майами, выразил оптимизм относительно шансов на успех. По его словам, Москва чувствует, "что российская позиция действительно услышана", в отличие от прошлых попыток.

Белый дом информирует союзников - это "реальный шанс"

Американский чиновник подтвердил Axios, что Белый дом уже начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников. Администрация Трампа считает, что есть "реальный шанс" привлечь на свою сторону Украину и европейцев, и план будет адаптироваться на основе предложений различных сторон.

"Мы считаем, что сейчас лучшее время для реализации этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными", — заявил чиновник.

Издание также отмечает, что Стив Уиткофф уже обсудил мирный план с секретарем СНБО Рустемом Умеровым на встрече в Майами в начале недели.

Ранее сообщалось, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече будет обсуждаться достижение справедливого мира.

А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спрогнозировала, когда может завершиться война России против Украины. Это может произойти в конце 2026 года.