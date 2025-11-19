США и РФ обсуждают план мира в Украине — какие в нем направления

План Трампа из 28 пунктов — США тайно консультируются с Россией
Администрация Дональда Трампа тайно консультируется с представителями России для разработки нового, детального плана прекращения войны в Украине. Он будет состоять из 28 пунктов.
Такую информацию приводит издание Axios со ссылкой на собственные источники.
Четыре категории мира Трампа
По данным Axios, разработкой плана руководит спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, который уже обсудил его с российским посланником Кириллом Дмитриевым. 28 пунктов плана можно разделить на четыре основные категории:
- мир в Украине;
- гарантии безопасности;
- безопасность в Европе;
- будущие отношения США с Россией и Украиной.
В то же время издание отмечает, что пока непонятно, как именно план подходит к такому сложному вопросу, как спорные территории.
Российский посланник Кирилл Дмитриев, который провел три дня с Уиткоффом и другими членами команды Трампа в Майами, выразил оптимизм относительно шансов на успех. По его словам, Москва чувствует, "что российская позиция действительно услышана", в отличие от прошлых попыток.
Белый дом информирует союзников - это "реальный шанс"
Американский чиновник подтвердил Axios, что Белый дом уже начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников. Администрация Трампа считает, что есть "реальный шанс" привлечь на свою сторону Украину и европейцев, и план будет адаптироваться на основе предложений различных сторон.
"Мы считаем, что сейчас лучшее время для реализации этого плана. Но обе стороны должны быть практичными и реалистичными", — заявил чиновник.
Издание также отмечает, что Стив Уиткофф уже обсудил мирный план с секретарем СНБО Рустемом Умеровым на встрече в Майами в начале недели.
Ранее сообщалось, что 19 ноября президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. На встрече будет обсуждаться достижение справедливого мира.
А президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен спрогнозировала, когда может завершиться война России против Украины. Это может произойти в конце 2026 года.
Читайте Новини.LIVE!