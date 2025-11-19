США направили чиновників Пентагону до Києва

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Американські та європейські медіа повідомляють, що президент США Дональд Трамп направив до Києва спеціальну делегацію високого рівня з Пентагону. Вона має провести серію переговорів уже в середу.

Про це повідомляє Politico, а також The Wall Street Journal.

За даними The Wall Street Journal, рішення пов’язане зі спробою його адміністрації реанімувати переговорний процес щодо припинення війни, яку Росія веде проти України.

За інформацією двох американських чиновників, оприлюдненою WSJ, делегацію очолює міністр армії США Ден Дрісколл. Разом із двома генералами він прибув до України для зустрічей з президентом Володимиром Зеленським, представниками українського уряду, військового командування та оборонно-промислового сектору. Згодом Дрісколл має намір поїхати і до Росії, де заплановані перемовини з посадовцями Кремля.

WSJ цитує чиновників, за словами яких Білий дім вважає, що Москва може бути більш готовою вести діалог за участі військових представників, ніж під час попередніх спроб.

Окремий високопоставлений представник адміністрації пояснив мету поїздки. Дрісколл має ознайомитися з ситуацією в Україні, провести низку зустрічей і надати Білому дому персональну оцінку, після чого президент Дональд Трамп ухвалюватиме подальші рішення. За словами співрозмовника WSJ, Трамп "чітко дав зрозуміти, що настав час припинити вбивства і укласти угоду про закінчення війни".

Журналісти WSJ зауважили, що міністр оборони Піт Гегсет, який безпосередньо керує Дрісколлом, із моменту вступу на посаду в січні жодного разу не відвідував Київ. В

"На перший погляд, відправка Дрісколла, міністра армії, до Києва з делікатною миротворчою місією може здатися незвичним рішенням. Але ветеран армії та друг віцепрезидента Джей Ді Венса з юридичного факультету Єльського університету став важливою фігурою в Пентагоні і тепер може зайняти більш помітну посаду. Дрісколл і Джордж використали українські інновації на полі бою як приклад, який оборонна промисловість США та Пентагон повинні наслідувати у розробці озброєння", — йдеться у статті Politico.

Медіа зазначають, що поки невідомо, чи передав Дрісколл Зеленському нову пропозицію від Білого дому. Зокрема донедавна у Трампа розглядали ідею замороження лінії фронту на наявних позиціях з обох боків як спосіб прискорити переговори про припинення війни.

За інформацією WSJ, ідея надіслати Дрісколла спочатку до України, а потім до Росії виникла під час розмови між Трампом і віцепрезидентом Джей Ді Венсом — Дрісколл є його однокурсником по Єльській школі права.

Нагадаємо, видання Axios, посилаючись на власні джерела, повідомляло, що Дональд Трамп нібито таємно консультується з Росією щодо мирного плану.

Водночас відомо, що Президент України Володимир Зеленський має у Туреччини переговорити зі спецпредставником США Стівом Віткоффом щодо поновлення переговорного процесу.

Попри це, в Кремлі відмовились від участі у переговорному процесі в Стамбулі 19 листопада, проте, заявили, що нібито готові вести діалог.