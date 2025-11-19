Видео
Україна
Видео

Трамп отправил делегацию Пентагона в Киев — какая причина

Трамп отправил делегацию Пентагона в Киев — какая причина

Дата публикации 19 ноября 2025 10:05
обновлено: 10:03
США направили чиновников Пентагона в Киев
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Американские и европейские медиа сообщают, что президент США Дональд Трамп направил в Киев специальную делегацию высокого уровня из Пентагона. Она должна провести серию переговоров уже в среду.

Об этом сообщает Politico, а также The Wall Street Journal.

Зачем Трамп отправил чиновников Пентагона в Киев

По данным The Wall Street Journal, решение связано с попыткой его администрации реанимировать переговорный процесс по прекращению войны, которую Россия ведет против Украины.

По информации двух американских чиновников, обнародованной WSJ, делегацию возглавляет министр армии США Дэн Дрисколл. Вместе с двумя генералами он прибыл в Украину для встреч с президентом Владимиром Зеленским, представителями украинского правительства, военного командования и оборонно-промышленного сектора. Впоследствии Дрисколл намерен поехать и в Россию, где запланированы переговоры с чиновниками Кремля.

WSJ цитирует чиновников, по словам которых Белый дом считает, что Москва может быть более готовой вести диалог с участием военных представителей, чем во время предыдущих попыток.

Отдельный высокопоставленный представитель администрации объяснил цель поездки. Дрисколл должен ознакомиться с ситуацией в Украине, провести ряд встреч и предоставить Белому дому персональную оценку, после чего президент Дональд Трамп будет принимать дальнейшие решения. По словам собеседника WSJ, Трамп "четко дал понять, что пришло время прекратить убийства и заключить соглашение об окончании войны".

Журналисты WSJ отметили, что министр обороны Пит Хегсет, который непосредственно руководит Дрисколлом, с момента вступления в должность в январе ни разу не посещал Киев. В

"На первый взгляд, отправка Дрисколла, министра армии, в Киев с деликатной миротворческой миссией может показаться необычным решением. Но ветеран армии и друг вице-президента Джей Ди Венса с юридического факультета Йельского университета стал важной фигурой в Пентагоне и теперь может занять более заметную должность. Дрисколл и Джордж использовали украинские инновации на поле боя как пример, который оборонная промышленность США и Пентагон должны следовать в разработке вооружения", — говорится в статье Politico.

Медиа отмечают, что пока неизвестно, передал ли Дрисколл Зеленскому новое предложение от Белого дома. В частности, до недавнего времени у Трампа рассматривали идею замораживания линии фронта на имеющихся позициях с обеих сторон как способ ускорить переговоры о прекращении войны.

По информации WSJ, идея отправить Дрисколла сначала в Украину, а затем в Россию возникла во время разговора между Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом — Дрисколл является его однокурсником по Йельской школе права.

Напомним, издание Axios, ссылаясь на собственные источники, сообщало, что Дональд Трамп якобы тайно консультируется с Россией относительно мирного плана.

В то же время известно, что Президент Украины Владимир Зеленский должен в Турции переговорить со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом о возобновлении переговорного процесса.

Несмотря на это, в Кремле отказались от участия в переговорном процессе в Стамбуле 19 ноября, однако, заявили, что якобы готовы вести диалог.

США переговоры Дональд Трамп Украина Пентагон
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
