США пропонують Україні поступки за мир — про що йдеться в мирному плані

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Сполучені Штати Америки пропонують Україні відмовитися від територій та скоротити армію. Такі пункти нібито є в мирному плані, якій розробили спільно з Росією.

Про це повідомляє Sky News у середу, 19 листопада.

Американський мирний план

Штати дали українському лідеру Володимиру Зеленському сигнал, що він повинен прийняти основні пункти мирного плану. ЗМІ повідомляють, він був розроблений спільно з Росією.

За інформацією двох поінформованих джерел, у пропозиціях передбачено, що Україна повинна відмовитися від певних територій та частини свого озброєння. Крім того, йдеться про скорочення чисельності армії.

А за інформацією The Financial Times, мирний план США передбачає здачу Росії Донбасу. Фактично, він задовольняє вимоги Кремля.

Пункти в мирному плані:

Україна повинна поступитися неокупованою частиною Донбасу;

скорочення чисельності ЗСУ удвічі;

відмова від ключових категорій озброєнь;

скорочення військової допомоги США;

визнання російської мови другою державною мовою;

надання УПЦ Московського патріархату офіційного статусу.

Цей план передав спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф секретарю РНБО Рустему Умєрову під час його недавньої поїздки до США.

Українські посадовці, які ознайомилися з документом, зазначили, що він майже повністю відповідає вимогам Кремля. За їхніми словами, без істотних змін Київ його не схвалить.

Нагадаємо, у США очікують узгодження мирного плану щодо України вже до кінця листопада.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація США таємно обговорювала з представниками Росії план щодо закінчення війни.