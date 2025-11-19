Відео
Головна Новини дня США пропонують Україні віддати території та скоротити ЗСУ, — ЗМІ

США пропонують Україні віддати території та скоротити ЗСУ, — ЗМІ

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 19:58
Оновлено: 19:58
США пропонують Україні поступки за мир — про що йдеться в мирному плані
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Сполучені Штати Америки пропонують Україні відмовитися від територій та скоротити армію. Такі пункти нібито є в мирному плані, якій розробили спільно з Росією.

Про це повідомляє Sky News у середу, 19 листопада.

Читайте також:

Американський мирний план

Штати дали українському лідеру Володимиру Зеленському сигнал, що він повинен прийняти основні пункти мирного плану. ЗМІ повідомляють, він був розроблений спільно з Росією.

За інформацією двох поінформованих джерел, у пропозиціях передбачено, що Україна повинна відмовитися від певних територій та частини свого озброєння. Крім того, йдеться про скорочення чисельності армії.

А за інформацією The Financial Times, мирний план США передбачає здачу Росії Донбасу. Фактично, він задовольняє вимоги Кремля. 

Пункти в мирному плані:

  • Україна повинна поступитися неокупованою частиною Донбасу;
  • скорочення чисельності ЗСУ удвічі;
  • відмова від ключових категорій озброєнь;
  • скорочення військової допомоги США;
  • визнання російської мови другою державною мовою;
  • надання УПЦ Московського патріархату офіційного статусу.

Цей план передав спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф секретарю РНБО Рустему Умєрову під час його недавньої поїздки до США.

Українські посадовці, які ознайомилися з документом, зазначили, що він майже повністю відповідає вимогам Кремля. За їхніми словами, без істотних змін Київ його не схвалить.

Нагадаємо, у США очікують узгодження мирного плану щодо України вже до кінця листопада.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація США таємно обговорювала з представниками Росії план щодо закінчення війни.

США війна ЗСУ Україна Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
