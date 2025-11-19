США пропонують Україні поступки за мир — про що йдеться в мирному плані

США пропонують Україні віддати території та скоротити ЗСУ, — ЗМІ
Сполучені Штати Америки пропонують Україні відмовитися від територій та скоротити армію. Такі пункти нібито є в мирному плані, якій розробили спільно з Росією.
Про це повідомляє Sky News у середу, 19 листопада.
Американський мирний план
Штати дали українському лідеру Володимиру Зеленському сигнал, що він повинен прийняти основні пункти мирного плану. ЗМІ повідомляють, він був розроблений спільно з Росією.
За інформацією двох поінформованих джерел, у пропозиціях передбачено, що Україна повинна відмовитися від певних територій та частини свого озброєння. Крім того, йдеться про скорочення чисельності армії.
А за інформацією The Financial Times, мирний план США передбачає здачу Росії Донбасу. Фактично, він задовольняє вимоги Кремля.
Пункти в мирному плані:
- Україна повинна поступитися неокупованою частиною Донбасу;
- скорочення чисельності ЗСУ удвічі;
- відмова від ключових категорій озброєнь;
- скорочення військової допомоги США;
- визнання російської мови другою державною мовою;
- надання УПЦ Московського патріархату офіційного статусу.
Цей план передав спеціальний посланець Білого дому Стів Віткофф секретарю РНБО Рустему Умєрову під час його недавньої поїздки до США.
Українські посадовці, які ознайомилися з документом, зазначили, що він майже повністю відповідає вимогам Кремля. За їхніми словами, без істотних змін Київ його не схвалить.
Нагадаємо, у США очікують узгодження мирного плану щодо України вже до кінця листопада.
Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація США таємно обговорювала з представниками Росії план щодо закінчення війни.
