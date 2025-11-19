США предлагают Украине уступки за мир - о чем идет речь в мирном плане

США предлагают Украине отдать территории и сократить ВСУ, — СМИ
Соединенные Штаты Америки предлагают Украине отказаться от территорий и сократить армию. Такие пункты якобы есть в мирном плане, которой разработали совместно с Россией.
Об этом сообщает Sky News в среду, 19 ноября.
Американский мирный план
Штаты дали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сигнал, что он должен принять основные пункты мирного плана. СМИ сообщают, он был разработан совместно с Россией.
По информации двух информированных источников, в предложениях предусмотрено, что Украина должна отказаться от определенных территорий и части своего вооружения. Кроме того, речь идет о сокращении численности армии.
А по информации The Financial Times, мирный план США предусматривает сдачу России Донбасса. Фактически, он удовлетворяет требования Кремля.
Пункты в мирном плане:
- Украина должна уступить неоккупированную часть Донбасса;
- сокращение численности ВСУ вдвое;
- отказ от ключевых категорий вооружений;
- сокращение военной помощи США;
- признание русского языка вторым государственным языком;
- предоставление УПЦ Московского патриархата официального статуса.
Этот план передал специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф секретарю СНБО Рустему Умерову во время его недавней поездки в США.
Украинские чиновники, которые ознакомились с документом, отметили, что он почти полностью соответствует требованиям Кремля. По их словам, без существенных изменений Киев его не одобрит.
Напомним, в США ожидают согласования мирного плана по Украине уже до конца ноября.
Ранее СМИ сообщали, что администрация США тайно обсуждала с представителями России план по окончанию войны.
