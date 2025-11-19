Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США предлагают Украине отдать территории и сократить ВСУ, — СМИ

США предлагают Украине отдать территории и сократить ВСУ, — СМИ

Ua ru
Дата публикации 19 ноября 2025 19:58
обновлено: 19:58
США предлагают Украине уступки за мир - о чем идет речь в мирном плане
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Соединенные Штаты Америки предлагают Украине отказаться от территорий и сократить армию. Такие пункты якобы есть в мирном плане, которой разработали совместно с Россией.

Об этом сообщает Sky News в среду, 19 ноября.

Реклама
Читайте также:

Американский мирный план

Штаты дали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сигнал, что он должен принять основные пункты мирного плана. СМИ сообщают, он был разработан совместно с Россией.

По информации двух информированных источников, в предложениях предусмотрено, что Украина должна отказаться от определенных территорий и части своего вооружения. Кроме того, речь идет о сокращении численности армии.

А по информации The Financial Times, мирный план США предусматривает сдачу России Донбасса. Фактически, он удовлетворяет требования Кремля.

Пункты в мирном плане:

  • Украина должна уступить неоккупированную часть Донбасса;
  • сокращение численности ВСУ вдвое;
  • отказ от ключевых категорий вооружений;
  • сокращение военной помощи США;
  • признание русского языка вторым государственным языком;
  • предоставление УПЦ Московского патриархата официального статуса.

Этот план передал специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф секретарю СНБО Рустему Умерову во время его недавней поездки в США.

Украинские чиновники, которые ознакомились с документом, отметили, что он почти полностью соответствует требованиям Кремля. По их словам, без существенных изменений Киев его не одобрит.

Напомним, в США ожидают согласования мирного плана по Украине уже до конца ноября.

Ранее СМИ сообщали, что администрация США тайно обсуждала с представителями России план по окончанию войны.

США война ВСУ Украина Россия
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации