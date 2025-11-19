США предлагают Украине уступки за мир - о чем идет речь в мирном плане

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

Соединенные Штаты Америки предлагают Украине отказаться от территорий и сократить армию. Такие пункты якобы есть в мирном плане, которой разработали совместно с Россией.

Об этом сообщает Sky News в среду, 19 ноября.

Американский мирный план

Штаты дали украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сигнал, что он должен принять основные пункты мирного плана. СМИ сообщают, он был разработан совместно с Россией.

По информации двух информированных источников, в предложениях предусмотрено, что Украина должна отказаться от определенных территорий и части своего вооружения. Кроме того, речь идет о сокращении численности армии.

А по информации The Financial Times, мирный план США предусматривает сдачу России Донбасса. Фактически, он удовлетворяет требования Кремля.

Пункты в мирном плане:

Украина должна уступить неоккупированную часть Донбасса;

сокращение численности ВСУ вдвое;

отказ от ключевых категорий вооружений;

сокращение военной помощи США;

признание русского языка вторым государственным языком;

предоставление УПЦ Московского патриархата официального статуса.

Этот план передал специальный посланник Белого дома Стив Уиткофф секретарю СНБО Рустему Умерову во время его недавней поездки в США.

Украинские чиновники, которые ознакомились с документом, отметили, что он почти полностью соответствует требованиям Кремля. По их словам, без существенных изменений Киев его не одобрит.

Напомним, в США ожидают согласования мирного плана по Украине уже до конца ноября.

Ранее СМИ сообщали, что администрация США тайно обсуждала с представителями России план по окончанию войны.