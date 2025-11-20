Трамп одобрил план по завершению войны в Украине на этой недел

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп одобрил мирный план из 28 пунктов, который должен прекратить войну России против Украины. Американский лидер дал одобрение на этой неделе.

Об этом сообщает NBC News, сославшись на высокопоставленного представителя администрации.

Что известно о разработке нового "мирного плана"

По словам чиновника, в разработке плана принимали участие спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, вице-президент США Джей Ди Вэнс, госсекретарь США Марко Рубио и зять президента США Джаредь Кушнер.

План разрабатывался в тайне в течение последних нескольких недель. Для его разработки американская сторона консультировалась с российским посланником Кириллом Дмитриевым и украинскими официальными лицами.

"План направлен на предоставление обеим сторонам гарантий безопасности для обеспечения прочного мира. Он включает в себя то, что Украина хочет и нуждается для достижения прочного мира", — сказал чиновник.

Он не стал вдаваться в подробности плана, добавив, что по его мнению, документ все еще требует обсуждения с ключевыми заинтересованными сторонами.

Три официальных лица США рассказали, что рамки сделки еще предстоит представить украинской стороне и сроки завершения работы над проектом плана совпали с визитом делегации Пентагона в Украину.

По словам двух официальных лиц США, европейского чиновника и источника, близкого к Кабмину Украины, американская делегация прибыла в Киев в среду утром с двумя задачами для встреч с украинской стороной:

обсудить военную стратегию и технологии;

помочь возобновить мирный процесс.

Источник близкий к правительству комментируя этот же вопрос уточнил, что делегация США в Киеве обсуждает военные вопросы, включая меры противовоздушной обороны против дронов РФ и ракетных атак по энергетике и, помимо этого, происходит картографирование линии фронта для содействия возможному мирному процессу.

Также по словам этого источника и европейского чиновника, знакомого с ситуацией, Украина не принимала участия в разработке предлагаемого мирного плана. По их словам, Киев был проинформирован об общих положениях плана, но не был уведомлен о деталях и не получал предложения по его разработке.

Украинские чиновники не считают совпадением момент появления этого предложения, совпавшим с коррупционным скандалом вокруг Кабмина (речь про скандал с "Энергоатомом").

"(Чиновники Украины. - Ред.) считают его, скорее всего, попыткой Кремля воспользоваться потенциально ослабленным украинским правительством", — пишет NBC.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является союзником Трампа и возглавляет разработку санкционного законопроекта против РФ, сообщил NBC News, что ранее не знал о подготовке нового "мирного плана".

"Я ничего об этом не знаю. Но скажу вот что: надеюсь, что никакого плана не существует — ни один план не сработает, пока Путин не поверит, что мы серьезно настроены продолжать оказывать Украине больше дорогостоящую военную помощь", — заявил Грэм.

Новый "мирный план" по окончанию войны в Украине

Напомним, в ночь на среду, 19 ноября, издание Axios первым сообщило о том, что США и РФ тайно разрабатывают новый "мирный план" по завершению войны в Украине.

Немного позже стали появляться первые детали документа. Уже известно, что он требует территориальные уступки со стороны Украины. В частности, Financial Times писало, что согласно документу, Киев должен будет: выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от ключевых категорий вооружений, сократить военную помощь от США, признать русский язык вторым государственным, предоставить УПЦ Московского Патриархата официальный статус.

По данным Politico, в Белом доме рассчитывает согласовать мирный план по Украине уже до конца этого месяца, ноября 2025 года.