Україна
Рубіо зробив заяву про роботу США над миром в Україні

Рубіо зробив заяву про роботу США над миром в Україні

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 04:39
Оновлено: 04:39
Рубіо заявив, що США продовжать розробляти ідеї для закінчення війни в Україні
Марко Рубіо і Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжить розробляти можливі ідеї щодо закінчення війни в Україні. Він стверджує, що американська сторона враховуватиме пропозиції обох сторін.

Про це він написав у соцмережі Х.

Читайте також:

Що сказав Рубіо про наміри США щодо війни в Україні

За словами держсекретаря, завершення складної та смертоносної війни в Україні вимагає широкого обміну серйозними та реалістичними ідеями.

Він додав, що досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін "піти на непрості, але необхідні поступки".

"Саме тому ми продовжуємо розробляти список можливих ідей щодо припинення цієї війни, ґрунтуючись на пропозиціях обох сторін конфлікту", — резюмував Рубіо.

Новий "мирний план" щодо закінчення війни в Україні

Нагадаємо, в ніч на 19 листопада видання Axios першим повідомило, що США і Росія таємно консультуються, щоб розробити новий мирний план із 28 пунктів щодо завершення війни в Україні.

Протягом доби в різних ЗМІ почали з'являтися перші деталі документа. За даними Financial Times, від України вимагають вийти з Донбасу, скоротити чисельність військ, військову допомогу з боку США, а також виконати ще низку вимог, що стосуються мови і не тільки.

Кілька годин тому NBC News повідомило, що президент США Дональд Трамп схвалив цей план цього тижня. Як стверджує американський чиновник, його розробили Рубіо та інші високопосадовці США, консультуючись з українською та російською сторонами. Однак джерело, близьке до Кабміну України, сказало, що Київ знав лише загальні обриси документа, без конкретних деталей.

Видання Politico 19 листопада написало, що в Білому домі розраховують узгодити "мирний план" щодо України вже до кінця цього місяця.

Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
