Україна
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Рубио сделал заявление о работе США над миром в Украине

Рубио сделал заявление о работе США над миром в Украине

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 04:39
обновлено: 04:39
Рубио заявил, что США продолжат разрабатывать идеи для окончания войны в Украине
Марко Рубио и Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжит разрабатывать возможные идеи по окончанию войны в Украине. Он утверждает, что американская сторона будет учитывать предложения обеих сторон.

Об этом он написал в соцсети Х.



Что сказал Рубио о намерениях США по войне в Украине

По словам госсекретаря, завершение сложной и смертоносной войны в Украине требует широкого обмена серьезными и реалистичными идеями.

Он добавил, что достижение прочного мира потребует от обеих сторон "пойти на непростые, но необходимые уступки".

"Именно поэтому мы продолжаем разрабатывать список возможных идей по прекращению этой войны, основываясь на предложениях обеих сторон конфликта", — резюмировал Рубио.

Новый "мирный план" по окончанию войны в Украине

Напомним, в ночь на 19 ноября издание Axios первым сообщило, что США и Россия тайно консультируются, чтобы разработать новый мирный план из 28 пунктов по завершению войны в Украине.

На протяжении суток в разных СМИ стали появляться первые детали документа. По данным Financial Times, от Украины требуют выйти из Донбасса, сократить численность войск, военную помощь со стороны США, а также выполнить еще ряд требований касающихся языка и не только.

Несколько часов назад NBC News сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил этот план на этой неделе. Как утверждает американский чиновник, его разработали Рубио и другие высокопоставленные лица США, консультируясь с украинской и российской сторонами. Однако источник близкий к Кабмину Украины сказал, что Киев знал лишь общие очертания документа, без конкретных деталей.

Издание Politico 19 ноября написало, что в Белом доме рассчитывают согласовать "мирный план" по Украине уже до конца этого месяца.

США война в Украине Россия мирный план мирные переговоры Марко Рубио
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
