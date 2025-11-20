Видео
В Европе резко высказались о мирном плане США для Украины

В Европе резко высказались о мирном плане США для Украины

Дата публикации 20 ноября 2025 15:18
обновлено: 15:19
Европа выступила против мирного плана США по Украине
Европарламент. Фото иллюстративное: Reuters

Европейские правительства выступили против нового мирного плана Соединенных Штатов, который, по информации источников, предусматривает уступки от Украины относительно территорий и ограничения ее вооруженных сил. В ЕС считают, что такие условия неприемлемы и фактически равнозначны требованию к Киеву согласиться на капитуляцию.

Об этом сообщает информагентство Reuters в четверг, 20 ноября.

Читайте также:

Реакция ЕС на план США

Источники Reuters сообщили, что Вашингтон на этой неделе дал сигнал президенту Украины Владимиру Зеленскому о необходимости принять рамочное соглашение, предложенное США, которое включает территориальные уступки и частичное разоружение. Европейские дипломаты раскритиковали такие подходы, отметив, что подобные требования противоречат интересам Украины и могут подорвать международную поддержку.

В ЕС также указывают, что инициатива Соединенных Штатов прозвучала в момент, когда Киев сталкивается с трудностями на фронте и внутриполитическими вызовами. Министры иностранных дел стран ЕС, которые встретились в Брюсселе, избегали детальных комментариев относительно американского предложения, но единодушно подчеркнули, что мир должен быть справедливым и не может основываться на недопустимых уступках.

Французский министр Жан-Ноэль Барро подчеркнул: "Украинцы хотят мира - справедливого мира, который уважает суверенитет каждого, прочного мира, который не может быть поставлен под сомнение будущей агрессией. Но мир не может быть капитуляцией".

В Белом доме пока не комментируют детали американского плана, тогда как госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон продолжает прорабатывать возможные пути прекращения войны. По его словам, работа над предложениями будет продолжаться, с учетом позиций обеих сторон конфликта, хотя достижение устойчивого мира потребует от них сложных решений.

"...Достижение прочного мира потребует от обеих сторон согласия на сложные, но необходимые уступки", — отметил Рубио.

В Кремле заявили, что не видят оснований для новых переговорных процессов. Делегация армии США, которую возглавляют министр армии Дэн Дрисколл и начальник штаба армии Рэнди Джордж, прибыла в Киев и, по предварительным ожиданиям, проведет встречу с президентом Владимиром Зеленским поздно вечером в четверг.

Напомним, что Кая Каллас подчеркнула: ни одна мирная инициатива не сработает без прекращения российской агрессии и соблюдения принципов справедливости, что может иметь ключевые последствия для дальнейших переговоров.

Ранее мы также информировали, что американский план содержит требование сократить украинские Вооруженные силы на 40%, одновременно не предусматривая никаких ограничений для российского военного потенциала.

Руслан Кулешов
