Європа виступила проти мирного плану США щодо України

Європейські уряди виступили проти нового мирного плану Сполучених Штатів, який, за інформацією джерел, передбачає поступки від України щодо територій та обмеження її збройних сил. У ЄС вважають, що такі умови є неприйнятними та фактично рівнозначними вимозі до Києва погодитися на капітуляцію.

Про це повідомляє інформагенція Reuters у четвер, 20 листопада.

Реакція ЄС на план США

Джерела Reuters повідомили, що Вашингтон цього тижня дав сигнал президенту України Володимиру Зеленському про необхідність прийняти рамкову угоду, запропоновану США, яка включає територіальні поступки та часткове роззброєння. Європейські дипломати розкритикували такі підходи, наголосивши, що подібні вимоги суперечать інтересам України та можуть підірвати міжнародну підтримку.

У ЄС також вказують, що ініціатива Сполучених Штатів прозвучала у момент, коли Київ стикається з труднощами на фронті та внутрішньополітичними викликами. Міністри закордонних справ країн ЄС, які зустрілися в Брюсселі, уникали детальних коментарів щодо американської пропозиції, але одностайно наголосили, що мир має бути справедливим і не може ґрунтуватися на неприпустимих поступках.

Французький міністр Жан-Ноель Барро підкреслив: "Українці хочуть миру — справедливого миру, який поважає суверенітет кожного, міцного миру, який не може бути поставлений під сумнів майбутньою агресією. Але мир не може бути капітуляцією".

У Білому домі поки не коментують деталі американського плану, тоді як держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон продовжує опрацьовувати можливі шляхи припинення війни. За його словами, робота над пропозиціями триватиме, з урахуванням позицій обох сторін конфлікту, хоча досягнення стійкого миру вимагатиме від них складних рішень.

"...Досягнення міцного миру вимагатиме від обох сторін згоди на складні, але необхідні поступки", — зазначив Рубіо.

У Кремлі заявили, що не бачать підстав для нових переговорних процесів. Делегація армії США, яку очолюють міністр армії Ден Дрісколл та начальник штабу армії Ренді Джордж, прибула до Києва і, за попередніми очікуваннями, проведе зустріч із президентом Володимиром Зеленським пізно ввечері в четвер.

Нагадаємо, що Кая Каллас наголосила: жодна мирна ініціатива не спрацює без припинення російської агресії та дотримання принципів справедливості, що може мати ключові наслідки для подальших переговорів.

Раніше ми також інформували, що американський план містить вимогу скоротити українські Збройні сили на 40%, водночас не передбачаючи жодних обмежень для російського військового потенціалу.