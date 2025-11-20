Мирний план США передбачає скорочення ЗСУ без обмежень для РФ

Стів Віткофф. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Мирний план Сполучених Штатів Америки передбачає масово скорочення Збройних сил України до 40%. Однак він жодним чином не обмежує військову міць Росії.

Про це повідомляє The Economist.

Мирний план США

Джерела, ознайомлені з документом, розповіли, що план головним чином спрямований на обмеження військової сили України після завершення війни. Відомо, що його розробив Стів Віткофф.

Окрім суттєвих територіальних втрат, у пропозиції йдеться про зменшення ЗСУ. Києву фактично хочуть заборонити кілька типів озброєнь, зокрема й далекобійні системи, що можуть досягати російських великих міст.

Іноземним військовим заборонять перебувати на території України. Обмеження стосуватиметься навіть цивільних бортів, якими користуються іноземні дипломати. Це породжує сумніви щодо фактичного контролю Росії над українським небом.

Джерела видання зазначають, що метою розробки плану може бути використання корупційної кризи в Україні, аби підштовхнути лідера Володимира Зеленського до необґрунтованих поступок.

Нагадаємо, в Європейському Союзі вже відреагували на мирний план США щодо закінчення війни в Україні.

Крім того, у мирному плані йдеться про визнання російської мови другою державною в Україні, а також надання УПЦ МП офіційного статусу.