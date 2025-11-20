Мирный план США предусматривает сокращение ВСУ без ограничений для РФ

Стив Уиткофф. Фото: REUTERS/Ammar Awad

Мирный план Соединенных Штатов Америки предусматривает массово сокращение Вооруженных сил Украины до 40%. Однако он никоим образом не ограничивает военную мощь России.

Об этом сообщает The Economist.

Реклама

Читайте также:

Мирный план США

Источники, ознакомленные с документом, рассказали, что план главным образом направлен на ограничение военной силы Украины после завершения войны. Известно, что его разработал Стив Уиткофф.

Кроме существенных территориальных потерь, в предложении говорится об уменьшении ВСУ. Киеву фактически хотят запретить несколько типов вооружений, в том числе и дальнобойные системы, которые могут достигать российских крупных городов.

Иностранным военным запретят находиться на территории Украины. Ограничение будет касаться даже гражданских бортов, которыми пользуются иностранные дипломаты. Это порождает сомнения относительно фактического контроля России над украинским небом.

Источники издания отмечают, что целью разработки плана может быть использование коррупционного кризиса в Украине, чтобы подтолкнуть лидера Владимира Зеленского к необоснованным уступкам.

Напомним, в Европейском Союзе уже отреагировали на мирный план США по окончанию войны в Украине.

Кроме того, в мирном плане говорится о признании русского языка вторым государственным в Украине, а также предоставление УПЦ МП официального статуса.