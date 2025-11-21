Зеленський і Трамп готуються до розмови про американський мирний план

Зеленський обговорить з Трампом мирний план — ЗМІ назвали терміни
Президент України Володимир Зеленський незабаром проведе телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Сторони обговорять мирний план.
Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела у пʼятницю, 21 листопада.
Розмова Трампа із Зеленським
За інформацією ЗМІ, наступного тижня Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову, аби обговорити мирний план США для врегулювання війни в Україні.
Перед цим український лідер проведе консультації з прем’єрами Великої Британії та Італії, президентом Франції та канцлером Німеччини.
Нагадаємо, 20 листопада стали відомі усі умови мирного плану США. Зокрема, йдеться про визнання Криму, Донецька та Луганська де-факто російськими.
А заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин повідомила, що будь-які обговорення мирного плану можливі лише за умови збереження повної територіальної цілісності та суверенітету України.
