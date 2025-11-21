Зеленський і Трамп готуються до розмови про американський мирний план

Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський незабаром проведе телефонну розмову з лідером Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом. Сторони обговорять мирний план.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на джерела у пʼятницю, 21 листопада.

Розмова Трампа із Зеленським

За інформацією ЗМІ, наступного тижня Зеленський і Трамп проведуть телефонну розмову, аби обговорити мирний план США для врегулювання війни в Україні.

Перед цим український лідер проведе консультації з прем’єрами Великої Британії та Італії, президентом Франції та канцлером Німеччини.

Нагадаємо, 20 листопада стали відомі усі умови мирного плану США. Зокрема, йдеться про визнання Криму, Донецька та Луганська де-факто російськими.

А заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин повідомила, що будь-які обговорення мирного плану можливі лише за умови збереження повної територіальної цілісності та суверенітету України.