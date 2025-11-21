Видео
Главная Новости дня Зеленский обсудит с Трампом мирный план — СМИ назвали сроки

Дата публикации 21 ноября 2025 13:22
обновлено: 13:57
Зеленский и Трамп готовятся к разговору об американском мирном плане
Дональд Трамп и Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведет телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Стороны обсудят мирный план.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в пятницу, 21 ноября.

Разговор Трампа с Зеленским

По информации СМИ, на следующей неделе Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор, чтобы обсудить мирный план США для урегулирования войны в Украине.

Перед этим украинский лидер проведет консультации с премьерами Великобритании и Италии, президентом Франции и канцлером Германии.

Напомним, 20 ноября стали известны все условия мирного плана США. В частности, речь идет о признании Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими.

А заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин сообщила, что любые обсуждения мирного плана возможны только при условии сохранения полной территориальной целостности и суверенитета Украины.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
