Зеленский и Трамп готовятся к разговору об американском мирном плане

Зеленский обсудит с Трампом мирный план — СМИ назвали сроки
Президент Украины Владимир Зеленский вскоре проведет телефонный разговор с лидером Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом. Стороны обсудят мирный план.
Об этом сообщает Sky News со ссылкой на источники в пятницу, 21 ноября.
Разговор Трампа с Зеленским
По информации СМИ, на следующей неделе Зеленский и Трамп проведут телефонный разговор, чтобы обсудить мирный план США для урегулирования войны в Украине.
Перед этим украинский лидер проведет консультации с премьерами Великобритании и Италии, президентом Франции и канцлером Германии.
Напомним, 20 ноября стали известны все условия мирного плана США. В частности, речь идет о признании Крыма, Донецка и Луганска де-факто российскими.
А заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин сообщила, что любые обсуждения мирного плана возможны только при условии сохранения полной территориальной целостности и суверенитета Украины.
