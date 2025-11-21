Украина очертила свои принципы на пути к миру

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин. Фото: кадр из видео

Заместитель постоянного представителя Украины при ООН Кристина Гайовишин заявила, что Украина готова к конструктивной работе над "мирным планом", проект которого получила от США. Однако она обозначила четкие и незыблемые принципы, касающиеся территориальной целостности и суверенитета.

Обо всем этом Кристина Гайовишин сказала во время заседания Совета Безопасности ООН.

Принципы Украины относительно территориальной целостности

В четверг, 20 ноября, во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постпреда Украины при Организации Объединенных Наций Кристина Гайовишин заявила, что украинская земля "не продается", и Киев никогда не будет признавать оккупированные Россией территории российскими.

В то же время она вспомнила о мирном процессе, возможности которого сейчас обсуждают. Гайовишин подчеркнула, что Украина стремится к миру.

"Украина рассматривала мир, и мы отправляли все возможные предложения для того, чтобы приблизить этот мир. С начала этого года Украина поддерживала предложение президента Трампа прекратить войну. Мы готовы, как и раньше, конструктивно сотрудничать с представителями с американской и с европейской стороны", — подчеркнула чиновница.

В частности, она вспомнила о проекте плана завершения полномасштабной войны, который получила Украина, и привела несколько "критических" пунктов относительно условий мира.

По словам Гайовишин:

Украина готова к прекращению войны с Россией, включая на уровне лидеров;

никогда не будет признания — формального или иного — украинских территорий, которые временно оккупированы Российской Федерацией, российскими;

Украина не примет никакие ограничения своих прав на самооборону и способности Вооруженных сил к самообороне;

никаких решений об Украине без участия Украины.

"Наши красные линии являются неизменными и четкими. Наша земля не продается. Мы не будем терпеть посягательства на нашу суверенность. Любой путь к миру должен пролегать по принципам "ничего об Украине без Украины" и "ничего о Европе без Европы", — подчеркнула заместитель постоянного представителя Украины при ООН.

Кроме того, она призвала давить на Россию, чтобы приблизить мир. И отметила, что мир требует длительной финансовой и военной поддержки Украины.

Напомним, что недавно госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина раскрыла детали "мирного плана".

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский очертил, что принципиально для нашего государства в "мирном плане".