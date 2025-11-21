Видео
Главная Новости дня Стефанишина раскрыла детали "мирного плана" США

Стефанишина раскрыла детали "мирного плана" США

Ua ru
Дата публикации 21 ноября 2025 07:45
обновлено: 08:20
Мирный план США — Стефанишина раскрыла детали
Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина. Фото: Стефанишина/Facebook

Госпожа посол Украины в США Ольга Стефанишина оценила перспективы "мирного плана", который накануне предложили Соединенные Штаты Америки. Она отметила, что это является началом нового дипломатического процесса.

Об этом Ольга Стефанишина сказала во время общения с иностранными СМИ.

Читайте также:

Стефанишина о "мирном плане" США

Госпожа посол подчеркнула, что "мирный план", который предложили Соединенные Штаты, является "началом хорошего процесса".

"Это начало хорошего процесса, я очень позитивно настроена, потому что я уверена в Украине", — отметила Стефанишина.

В то же время она добавила, что в самих пунктах плана нет ничего нового — Кремль повторяет старые требования. Несмотря на это, Украина положительно оценивает сам факт американской инициативы.

Госпожа посол отметила, что Украина готова работать над идеями, которые могут привести к справедливому завершению войны, и рассматривает действия Вашингтона как серьезное начало нового дипломатического процесса.

"Украинцы продолжают гибнуть, семьи продолжают нести потери, и если мы наконец имеем лидерство президента США, и это лидерство подкреплено реальным процессом, я считаю, это серьезно.

Итак, мы оптимисты, потому что не сомневаемся в себе и рады сделать все возможное, чтобы поддержать усилия президента Трампа положить конец войне", — подытожила дипломат.

Напомним, что 20 ноября Президент Украины Владимир Зеленский получил от США проект "мирного плана", который, по мнению Вашингтона, способен оживить дипломатические шаги для завершения войны.

Впоследствии стало известно, что предусматривает "мирный план", который США предлагают Украине.

