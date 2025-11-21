Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Стефанішина розкрила деталі "мирного плану" США

Стефанішина розкрила деталі "мирного плану" США

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 07:45
Оновлено: 08:16
Мирний план США — Стефанішина розкрила деталі
Пані посол України в США Ольга Стефанішина. Фото: Стефанішина/Facebook

Пані посол України в США Ольга Стефанішина оцінила перспективи "мирного плану", який напередодні запропонували Сполучені Штати Америки. Вона зазначила, що це є початком нового дипломатичного процесу.

Про це Ольга Стефанішина сказала під час спілкування з іноземними ЗМІ.

Реклама
Читайте також:

Стефанішина про "мирний план" США

Пані посол наголосила, що "мирний план", який запропонували Сполучені Штати, є "початоком хорошого процесу".

Реклама

"Це початок хорошого процесу, я дуже позитивно налаштована, бо я впевнена в Україні", — зазначила Стефанішина.

Водночас вона додала, що у самих пунктах плану немає нічого нового — Кремль повторює старі вимоги. Попри це, Україна позитивно оцінює сам факт американської ініціативи.

Реклама

Пані посол зазначила, що Україна готова працювати над ідеями, які можуть призвести до справедливого завершення війни, і розглядає дії Вашингтона як серйозний початок нового дипломатичного процесу.

"Українці продовжують гинути, сім'ї продовжують зазнавати втрат, і якщо ми нарешті маємо лідерство президента США, і це лідерство підкріплене реальним процесом, я вважаю, це серйозно.

Реклама

Отже, ми оптимісти, бо не сумніваємося в собі й раді зробити все можливе, щоб підтримати зусилля президента Трампа покласти край війні", — підсумувала дипломатка.

Нагадаємо, що 20 листопада Президент України Володимир Зеленський отримав від США проєкт "мирного плану", який, на переконання Вашингтона, здатен пожвавити дипломатичні кроки для завершення війни.

Реклама

Згодом стало відомо, що передбачає "мирний план", який США пропонують Україні.

Володимир Зеленський Ольга Стефанішина США Дональд Трамп перемир'я мирний план
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації