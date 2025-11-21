Мирний план США — Стефанішина розкрила деталі

Пані посол України в США Ольга Стефанішина. Фото: Стефанішина/Facebook

Пані посол України в США Ольга Стефанішина оцінила перспективи "мирного плану", який напередодні запропонували Сполучені Штати Америки. Вона зазначила, що це є початком нового дипломатичного процесу.

Про це Ольга Стефанішина сказала під час спілкування з іноземними ЗМІ.

Стефанішина про "мирний план" США

Пані посол наголосила, що "мирний план", який запропонували Сполучені Штати, є "початоком хорошого процесу".

"Це початок хорошого процесу, я дуже позитивно налаштована, бо я впевнена в Україні", — зазначила Стефанішина.

Водночас вона додала, що у самих пунктах плану немає нічого нового — Кремль повторює старі вимоги. Попри це, Україна позитивно оцінює сам факт американської ініціативи.

Пані посол зазначила, що Україна готова працювати над ідеями, які можуть призвести до справедливого завершення війни, і розглядає дії Вашингтона як серйозний початок нового дипломатичного процесу.

"Українці продовжують гинути, сім'ї продовжують зазнавати втрат, і якщо ми нарешті маємо лідерство президента США, і це лідерство підкріплене реальним процесом, я вважаю, це серйозно.

Отже, ми оптимісти, бо не сумніваємося в собі й раді зробити все можливе, щоб підтримати зусилля президента Трампа покласти край війні", — підсумувала дипломатка.

Нагадаємо, що 20 листопада Президент України Володимир Зеленський отримав від США проєкт "мирного плану", який, на переконання Вашингтона, здатен пожвавити дипломатичні кроки для завершення війни.

Згодом стало відомо, що передбачає "мирний план", який США пропонують Україні.